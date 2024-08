Parfumerie : L’encens porterait-il la poisse ?

Utilisé pour sa senteur pour bien parfumer la maison, l’encens a d’autres utilités pour les femmes mariées qui s’en servent comme arme de séduction et de renforcement des liens au sein de leur couple. Cette utilisation particulière fait de ce produit la chasse gardée des femmes au foyer et un interdit pour les femmes célibataires auxquelles il porterait la poisse, selon des conseillères matrimoniales. Une assertion à vérifier tant les actes d’outrecuidance sont fréquents.

“Ces derniers temps, de nombreuses jeunes filles célibataires utilisent l’encens. Cette attitude leur porte malheur. Car dans la société malienne, il est utilisé pour attirer et séduire son conjoint. Il complète également la grandeur de la féminité. Beaucoup d’hommes se méfient des jeunes célibataires qui l’utilisent. Dans notre tradition, son utilisation est réservée aux vieilles dames et aux femmes mariées pour les distinguer des demoiselles. Les jeunes filles ne commencent l’utilisation de l’encens que le jour de leur mariage. Et ce, jusqu’à la vieillesse”, souligne Kadidiatou Fofana une fabricante d’encens.

“J’ai eu du goût pour l’encens à travers ma mère qui me charge fréquemment de parfumer la maison avec ce produit. Je profite de cela pour l’utiliser dans ma chambre aussi et sur moi quand je sors de la maison sans penser à séduire les hommes. Je le fais juste parce que j’aime sentir son odeur sur moi. J’en utiliserai encore beaucoup quand je me marierai”, se défend Aminata Ouattara, jeune demoiselle.

Vieille fabricante et vendeuse d’encens à Sikasso, Aïchata Diallo ne voit pas d’un mauvais œil l’utilisation de l’encens par les célibataires. Pour elle, le mariage relève de la volonté de Dieu. Chaque femme devant se marier se mariera le jour voulu par Dieu : “Je ne déconseille pas aux jeunes demoiselles l’utilisation d’encens dans leurs chambres. Par contre, je leur déconseille de l’appliquer sur elles pour sortir. Car les hommes les verront comme des femmes mariées et là elles pourraient avoir des difficultés à se marier. Néanmoins, il est toujours bon pour une femme de sentir bon car aucun homme ne voudra se marier avec une femme qui ne sent pas bon”.

Récemment mariée, Alima Traoré utilisait l’encens étant célibataire. Par contre, elle s’est mariée étant jeune. “Personnellement, j’aime beaucoup l’encens depuis toute petite et je l’utilisais dans ma chambre avant mon mariage. Mais ma mère me déconseillait de le mettre sur mes habits pour sortir”, a-t-elle étayé.

Aïchata Ballo

(Stagiaire)

Commentaires via Facebook :