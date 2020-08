Pillage du Haut conseil des collectivités : Des dizaines de millions FCFA emportés, un suspect porteur d’uniforme interpellé

L’étau se resserre sur les présumés auteurs du pillage du Haut conseil des collectivités. De sources bien introduites, les enquêteurs ont interpellé un premier suspect, puis mis à la disposition du tribunal militaire. Les responsables de l’institution déplorent le vol de 5 coffres forts, prés de 800 chaises et de nombreux dégâts matériels.

– Maliweb.net– C’est une véritable scène de désolation que l’on peut constater au sein de la septième institution du Mali après le passage d’une bande de voleurs, qui, en marge des manifestations de la désobéissance civile déclenchée par le M5-RFP, a profité pour piller, saccager et emporter tout ce qui pouvait être.

En effet, dans la journée du samedi 11 juillet 2020, selon un reportage de l’ORTM et confirmé par certains agents du HCC, un groupe de pilleurs ou de voleurs à bord d’un camion de transport se sont introduits nuitamment dans l’enceinte du Haut conseil des Collectivités pour commettre une forfaiture dont les dégâts se chiffrent à plusieurs centaines de millions de Francs CFA. Parmi ceux-ci, le HCC relève le vol de cinq coffres forts dont l’un contenait une liquidité de 23 millions de FCFA, certains contenants des bons de carburants et autres, environ 800 chaises volées, 5 véhicules caillassés, une Land-cruiser V8 et une Mercedes série C calcinées. S’y ajoute à la destruction des portes, des bureaux pillés, puis les mobiliers emportés.

Constatant cette scène de désolation, le président du Haut conseil des collectivités, Satigui Sidibé, a saisi les services judicaires qui ont ensuite procédé à l’ouverture d’une enquête afin d’arrêter les auteurs de cette forfaiture contre ce service de l’Etat.

De sources crédibles nous indiquent que l’enquête avance. Un premier suspect serait déjà arrêté, puis mis à la disposition du tribunal militaire. Il s’agirait d’un porteur d’uniforme et il appartiendrait de la Garde nationale, selon notre source. A ce stade, ce présumé suspect est la seule personne interpellée par le tribunal militaire. Les autres qui se sont présentés avec lui dans l’enceinte du HCC sont encore dans la nature et sont vivement recherchés par les enquêteurs.

Il faut noter qu’après le pillage des services publics et privés le 10 juillet dernier, le Président de la République a annoncé l’ouverture d’une enquête judiciaire pour identifier les responsables. Dans ce message, le Président IBK a déclaré que « tout le monde conviendra que cette fois-ci, toutes les limites du tolérable auront été atteintes et dépassées, des faits d’une extrême gravité ont été posés, qui méritent examen et assurément sanctions judiciaires appropriées ».

Siaka DIAMOUTENE/Maliweb.net

