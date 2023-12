Population : Plaidoyer de l’ONDD pour la prise en compte des besoins et accès des personnes vivant avec handicap aux services de la sante de la reproduction….

L’Observatoire National du Dividende Démographique (ONDD) a organisé ce jeudi 21 décembre 2023 une session de plaidoyer sur la base des résultats de l’étude sur les besoins et accès des personnes vivant avec handicap à la santé de la reproduction, planification familiale, protection prévention contre les VBG dans le District de Bamako. La session de plaidoyer a été présidée par M. Imirane Abdoulaye Touré, Ministre l’Urbanisme et de l’Habitat, des Domaines, de l’Aménagement du Territoire et de la Population en présence des représentants du UNFPA M Yves Sassenrath et de la Coopération Danoise au Mali.

En rappel : la convention internationale, relative aux droits des personnes handicapées (CIDPH) adoptée par les Nations Unies en 2006 oblige les États partis à promouvoir, protéger et assurer la pleine et égale jouissance de tous les droits de l’Homme et de toutes les libertés fondamentales par les personnes handicapées et de promouvoir le respect de leur dignité intrinsèque. La CDPH interpelle les États à œuvrer pour la pleine inclusion des personnes handicapées en supprimant toutes les barrières pouvant faire obstacles à leur pleine et effective participation à la société sur la base de l’égalité avec les autres.

A cet effet, la promesse de transformation pour l’horizon 2030 et des Objectifs de développement durable qui y sont inscrits est de ne laisser personne pour compte. Cette promesse incarne l’engagement sans réserve pris par tous les Gouvernements en vue d’éliminer la pauvreté sous toutes ses formes, de mettre fin à la discrimination et à l’exclusion et de réduire les inégalités et les vulnérabilités qui produisent des laissés-pour compte et minent le potentiel des individus et de l’humanité dans son ensemble. En plus de l’inclusion des personnes vulnérables, l’atteinte de cet objectif implique aussi de combattre les discriminations et les inégalités croissantes qui se développent entre les personnes.

Pour apporter une contribution à la réalisation des objectifs de développement inclusif et à la prise en compte des besoins et aspirations des personnes handicapées, l’Observatoire National du Dividende Démographique du Mali (ONDD) en partenariat avec le Fonds des Nations Unies pour la Population (UNFPA) a réalisé une étude sur les personnes vivant avec handicap et leurs besoins afin de déterminer la meilleure approche pour UNFPA de leur offrir des services de santé SR-PF/VBG. Cette étude fait ressortir les actions prioritaires à mettre en œuvre en vue d’aider le Gouvernement et ses partenaires à éradiquer toutes les formes de discrimination notamment à l’endroit des personnes vivant avec handicap ; et autres causes profondes à l’origine des inégalités conformément aux aspirations du Programme de développement durable à l’horizon 2030.

Du 4 au 5 mai 2023, un atelier d’élaboration d’un Plan d’actions assortie d’une feuille de route sur la base des recommandations de l’étude sur handicap / SSR / PF / VBG a été tenu. L’une des recommandations phare de cet atelier est la poursuite des actions de plaidoyer et la diffusion de la loi n°2018 – 027 relative aux droits des personnes vivant avec handicap. Pour accompagner la mise en œuvre de cette feuille de route, le Fonds des Nations Unies pour la Population (UNFPA) apporte un appui à la mise en œuvre des recommandations de l’étude sur les besoins des personnes vivant avec Handicap en collaboration avec la Fédération Malienne des Associations des Personnes Handicapées (FEMAPH).

C’est dans ce cadre que l’Observatoire National du Dividende Démographique (ONDD), a organisé cette session de plaidoyer et de restitution des résultats aux décideurs, aux acteurs nationaux et régionaux et aux partenaires du développement.

Au cours de la cérémonie d’ouverture de ladite session M. Imirane Abdoulaye Touré, Ministre l’Urbanisme et de l’Habitat, des Domaines, de l’Aménagement du Territoire et de la Population expliquera que l’objectif de cette session de plaidoyer est de contribuer à améliorer de l’accès des personnes vivant avec handicap aux services de santé de la reproduction et de planification familiale, ainsi que la prévention et leur protection contre les VBG. En autre , il s’agirait d’informer les décideurs politiques, les acteurs nationaux et les partenaires du développement sur les contraintes liées à l’accès des PVH aux services de SR/PF ; d’informer les décideurs politiques, les acteurs nationaux et les partenaires du développement sur les cas et formes de VBG sur les PHV, ainsi que les mécanismes existants de préventions et de protection des PVH contre les VBG et enfin d’attirer l’attention des plus hautes autorités sur la nécessité de prendre en compte des besoins des PHV en SR/PF et de protection et prévention contre les VBG. En concluant ses propos le Ministre a tenu à saluer les partenaires qui ont soutenu et accompagner l’ONDD dans cette étude « Je salue aussi, la présence de nos partenaires Techniques et Financiers : notamment le Fonds des Nations unies pour la Population (UNFPA), la Banque Mondiale à travers le Projet SWEDD, la Coopération Danoise pour leur engagement et disponibilité constante et surtout les efforts consentis pour l’accompagnement de l’Etat du Mali pour la capture du dividende démographique en lien avec l’atteinte des objectifs du développement durable (ODD) »

Quant au représentant du UNFPA M Yves Sassenrath dira que cette session de plaidoyer s’inscrit dans le cadre du programme de coopération entre le gouvernement du Mali et l’UNFPA pour la période 2020- 2024 dont un des principes de base est le Leave No One behind (INOB), c’est-à- dire ne laisser personne de côté. Permettez-moi de rappeler que « Ne laisser personne de côté (LNOB) > est la promesse centrale et transformatrice du Programme de développement durable à l’horizon 2030 et de ses objectifs de développement durable (ODD). II représente l’engagement sans équivoque de tous les États membres de l’ONU à éradiquer la pauvreté sous toutes ses formes, à mettre fin à la discrimination et à l’exclusion et à réduire les inégalités et les vulnérabilités…Dans cette perspective, I’UNFPA a déjà entrepris plusieurs actions dont la proposition d’une matrice pour catégoriser et hiérarchiser les facteurs susceptibles de faire en sorte que des groupes particuliers de personnes soient « les plus laissés de côté » ou en encore des « Furthest Behind (FB) » en lien avec les trois résultats transporteurs de l’organisation que sont: zéro décès maternel évitable, zéro besoin non satisfait en matière de planification Familiale (PF) et zéro violence basée sur le genre (VBG).

Bokoum Abdoul Momini/maliweb.net

