10 novembre 2020, 10 novembre 2021, cela fait un an que le Président Amadou Toumani Touré n’est plus. Cette disparition brutale de celui qu’on appelait le soldat de la démocratie malienne, ce grand patriote qui a tout donné à son pays, a laissé toute la nation inconsolable.

A l’occasion du premier anniversaire de cette disparition, la direction de la Fondation pour l’enfance a initié une série d’activités. Celles-ci ont été démarrées par l’inauguration d’une Bibliothèque portant le nom de l’illustre disparu, logée à la Fondation pour l’enfance. C’était le week-end dernier. Celle-ci renferme, en partie, les objets de l’Homme.

Au nombre de ces activités figure, une exposition photos, avec le concours du ministère de l’Artisanat, de la Culture, de l’Industrie hôtelière et du Tourisme à la Pyramide du Souvenir. La cérémonie d’ouverture de ce vernissage qui sera visible jusqu’à la fin de ce mois de novembre, était présidée par le secrétaire général dudit département.

Après les mots introductifs de la Directrice générale de la pyramide des souvenirs, le représentant de la Fondation pour l’enfance, l’ancien ministre, Dr Macalou a brossé le parcours de l’homme, sans être exhaustif. C’est-à-dire de son parcours scolaire, en tant qu’élève militaire, jusqu’à sa vie de soldat, à la défense de la nation. Son parcours d’homme d’État a aussi été rappelé par l’orateur Macalou.

A la suite du représentant de la Fondation pour l’enfance, le secrétaire général du ministère, dans ses éloges sur l’illustre disparu n’a pas manqué de qualificatifs à l’endroit le Président Amadou Toumani Touré: « Grand homme d’Etat, ATT le fut certainement ; l’Homme du 26 Mars 1991 ou le Soldat de la démocratie lui ont servi de tremplin. L’Homme de la paix, messager et envoyé de paix, en Afrique centrale notamment, le président Amadou Toumani Touré fut acclamé comme tel »

Ajoutant qu’ATT fut l’Homme de la lutte victorieuse contre le ver de Guinée. De même, qu’un bâtisseur. En effet ATT a été l’Homme des grands chantiers de construction d’infrastructures nationales : routes, ponts, grands édifices nationaux, etc.

« ATT fut, aussi, l’Homme de l’humanitaire, remarquable par sa quête de proximité constante jamais dissimulée avec les populations, surtout les plus défavorisées. Ainsi fut connu et reconnu en lui le père de l’Assurance Maladie Obligatoire (AMO), dont lui-même disait dans une de ses dernières adresses publiques, peu avant sa mort qu’elle est, je cite : “la plus grande réussite et la plus grande fierté de sa vie » a révélé Dr Macalou.

Diakalia M Dembélé

