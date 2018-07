Dr Etienne Fakaba Sissoko, dans un entretien qu’il a bien voulu nous accorder, dit avoir regretté de travailler aux côtés du président IBK, en tant que conseiller chargé des affaires économiques. « En travaillant aux côtés d’IBK pendant 6 mois, je me suis trompé dans mon choix de vouloir l’aider à redonner aux Maliens leur espoir » c’est en ces termes, que Dr Etienne Fakaba exprime son regret. Il a profité de cet entretien pour présenter ses excuses publiques aux Maliens.

Selon Dr Sissoko, sa décision de travailler avec IBK avait été guidée par sa volonté d’aider avant tout le Mali. « J’assume entièrement ma part de responsabilité dans ce bilan du quinquennat d’IBK dans lequel ma contribution personnelle a été plutôt positive. Loin de vouloir m’en dérober, je me bats aujourd’hui plus qu’hier à ouvrir une nouvelle ère pour mon pays en nous débarrassant d’BK » relève l’ancien collaborateur du président de la République.

Et Dr Etienne Fakaba est convaincu que son ancien employeur demeure la plus grande menace pour la stabilité et la cohésion sociale du Mali. Selon lui, le niveau de la corruption, la guerre civile au centre, les tensions sociales, la crise au nord et cette gouvernance chaotique, sont tels sous le régime IBK que le Mali est menacé dans son existence. Et pour sortir le pays du gouffre, Dr Sissoko compte sur le programme que propose le candidat de la Coalition pour l’alternance et le changement. « J’ai été convaincu par le programme de Soumaila Cissé, c’est pourquoi, j’ai en toute humilité accepté d’être son porte-parole auprès des Maliens » annonce Dr Sissoko.

Oumar B. Sidibé

