Primature : Le CDM demande et obtient le départ du PM Choguel

Le Mardi 19 novembre 2024, le Collectif pour la Défense des Militaires (CDM) était aux cotés des Forces vives de la Nation, au CICB, pour réclamer la démission du Premier ministre de la Transition, Dr Choguel Kokalla Maiga après sa déclaration controversée sur ses relations avec les militaires lors du meeting de célébration de l’an de la libération de Kidal par nos FAMa. Le message semble tomber sur des bonnes oreilles, car le lendemain, le Président de la Transition, le Général Assimi Goïta a mis fin aux fonctions de son Premier ministre.

Suite à son meeting tenu le samedi 19 novembre dernier, organisé dans le cadre de la commémoration d’un an de la libération de Kidal par nos FAMa, le désormais ex Premier ministre du Mali avait déploré certains comportements des miliaires au pouvoir à son égard surtout du fait qu’il n’est pas consulté sur certains grands sujets de la nation en tant que PM. Cette révélation du PM Maïga, jugée gravissime par beaucoup de soutiens à la transition comme une trahison de ce dernier contre les militaires qui l’ont choisi depuis le mois de Mai 2021, comme Premier ministre de la Transition malienne a servi d’alibi par ces derniers pour plaider son éviction. Ainsi, de nombreux mouvements, associations et partis politiques soutiens à la transition se sont réunis aux lendemains de la déclaration du PM pour demander sa démission. Parmi lesquels, le Collectif pour la Défense des Militaires (CDM) qui jusqu’ici sort dans toutes les occasions pour soutenir les militaires au pouvoir.

Selon Younoussa Soumaré, Secrétaire général du CDM, leur présence à ce meeting avait deux buts à la fois. Il s’agit de commémorer le premier anniversaire de la libération de Kidal et surtout de faire la rectification de la clarification de la Transition. En un mot, demander de virer le PM Choguel après sa déclaration faite au même lieu le samedi dernier. Pour lui, ses propos ont tendance à discréditer les autorités de la transition qui se battent jour et nuit et sont au four et au moulin pour la libération totale de notre pays. Et de poursuivre que ces militaires, sous le leadership du General Assimi Goita, ont posé des actes importants que les hommes politiques n’ont pas pu poser pendant 30 ans. « Le General Assimi Goita et ses hommes sont nos sauveurs. On ne laissera personne les toucher. Ces militaires là sont une bénédiction pour notre pays », a-t-il clarifié. Selon lui, Choguel était comme un capitaine du bateau, qu’il a accompli beaucoup de choses depuis le début de la transition mais au cours de la route il a voulu faire chavirer le navire en trahissant les militaires. « Donc on ne pourra plus permettre cela et on demande sa démission pour rectifier la clarification de la transition », a-t-il indiqué.

Après l’abrogation du décret de Nomination de Dr Choguel Kokalla Maiga

Le CDM et ses partenaires disent saluer avec une grande satisfaction la décision patriotique prise le 20 novembre 2024, matérialisée par le décret mettant fin aux fonctions du PM et à son gouvernement. Que cette action traduit une écoute attentive et sensible aux aspirations profondes du peuple malien ainsi qu’aux appels des organisations patriotiques et panafricanistes de l’AES, face aux défis actuels. Et de poursuivre, qu’ils se réjouissent d’apprendre la nomination de son Excellence le Général de division Abdoulaye Maiga en qualité de Premier ministre le 21 novembre 2024. Et d’ajouter que cette nomination bien méritée marque la volonté de la continuité des actions et initiatives patriotiques, courageuses et visionnaires des plus hautes autorités, visant à garantir la souveraineté du Mali, la paix, la justice et les intérêts vitaux du peuple malien.

Adama Tounkara

