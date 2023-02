Professionnalisation des acteurs culturels émergents : Plus de 131 millions F CFA dans la cagnotte

Le projet FACE est un projet de financement et de professionnalisation des acteurs émergents au Mali, notamment les jeunes et les femmes âgées de 18 à 40 ans. Initié par le Réseau KYA (réseau des organisations culturelles du Mali) en partenariat avec la Délégation de l’Union Européenne au Mali, il a un budget d’un peu plus de 131 millions F CFA pour 24 mois d’exécution.

Il s’agit d’une initiative du Réseau KYA en partenariat avec la Délégation de l’Union Européenne au Mali. Elle vise à financer et à renforcer les capacités des jeunes acteurs culturels émergents du Mali en les accompagnants dans leurs processus de structuration à travers l’octroi d’un financement et d’une assistance technique basée sur un programme de camps de formations en entreprenariat culturel.

Il faut dire qu’à travers ce nouveau dispositif, le Réseau KYA souhaite mettre en place un programme d’incubation et d’accompagnement de ces jeunes acteurs culturels, en partenariat avec l’IKAM ( Institut Korè des Arts et métiers) à travers le coaching et le mentorat par des entrepreneurs culturels confirmés.

Le lancement de ce projet FACE a eu lieu au Palais de la Culture, le jeudi 9 février 2023. A cette occasion, le représentant du ministre de la Culture, Yamoussa Fané, celui de l’Union Européenne, Ivan Bertoux, étaient aux cotés de la présidente du réseau Kya, Mama Koné. La cérémonie a enregistré la présence de nombreux acteurs culturels maliens.

Prévu pour une durée de 24 mois avec un budget de 200 000 euros, soit 131 millions F CFA, le projet FACE, selon la présidente du Réseau Kya, « va permettre de sélectionner au moins 10 à 15 jeunes repartis de façon égale (hommes et femmes) de toutes les régions du Mali, à travers un appel à projet et à l’issue d’une procédure rigoureuse et sélective pour intégrer le programme ». Il concerne les jeunes âgés de 18 à 40 ans.

Le programme a ajouté Mme Koné, est destiné aux acteurs culturels (entreprises culturelles et numériques, galeries d’arts, centres culturelles, organisations culturelles et artistiques…) et des industries culturels créatives et numériques des arts vivants, du cinéma, des arts visuelles, du patrimoine multimédias, audiovisuels.

Le représentant du ministre, Yamoussa Fané, dira que le lancement du projet est le prolongement de la table ronde organisée par le Réseau Kya le 15 juillet 2022 et relative aux « mécanismes de financement innovants et créatifs pour le secteur culturel malien : enjeux et perspectives et de professionnalisation des acteurs culturels émergents au Mali ».

Pour M. Fané, son département ne ménagera aucun effort pour la réussite dudit projet et accordera une attention particulière aux résultats attendus du projet et ses impacts sur l’amélioration des conditions de vie des acteurs culturels émergents ».

Le représentant de l’Union européenne, Ivan Bertoux, a rappelé le soutien multiforme de son Institution en faveur de la culture malienne, à travers l’Unesco, le département de la Culture, les associations faîtières de la culture, les artistes… Aux dires de M. Bertoux, cette autre initiative que l’UE accompagne, est un programme unique au Mali, en ce sens qu’il regorge d’initiatives de Bamako et de l’intérieur du pays.

