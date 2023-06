Des organisations de la société civile du Mali parmi lesquelles on cite le Conseil national de la Société civile, la plateforme des femmes leaders du Mali, le FOSC, la FORSAT-civile, le CNJ appellent les Maliens à sortir massivement le 18 juin prochain pour voter Oui le Projet de nouvelle Constitution. L’annonce a été faite en faveur d’un point de presse tenu le samedi 3 juin 2023 au siège du Conseil national de la société civile.

La déclaration lue par le président du Conseil national de la société civile, Brouréïma Allaye Touré déclare :

‘‘Message des organisations de la Société Civile du Mali Citoyennes et Citoyens de l’intérieur et de l’extérieur, L’heure est venue de nous engager pour la paix dans notre pays. L’heure est venue de nous mobiliser pour renforcer la démocratie au Mali. Nous , membres de la Société Civile acteurs majeurs de la stabilité dans notre pays , avons toujours œuvrer pour renforcer la cohésion nationale , le vivre ensemble entre toutes les communautés . Aujourd’hui, encore pour consolider l’unité nationale, le processus de transition a atteint une étape décisive à travers l’organisation du referendum Constitutionnel le 18 juin prochain. Ce rendez- vous démocratique nous interpelle pour la grandeur de notre pays. C’est pourquoi, je vous invite à vous mobiliser pour un oui massif le 18 juin 2023. Citoyennes et Citoyens de l’intérieur et de l’extérieur, Ce projet de Constitution consacre une avancée majeure dans la construction du MALIKURA en ce sens qu’il est ancré dans nos valeurs sociétales. Le projet de Constitution pour la première fois dans l’histoire du Mali, constitutionnalise la Société Civile dans sa mission de veille et intègre les légitimités traditionnelles dans la prise de décision à travers le sénat. Voter OUI pour le projet de Constitution, c’est assurer les bases de la Refondation, c’est créer les conditions pour la réconciliation nationale, c’est répondre aux aspirations profondes des populations meurtries par des années de crises multiples et complexes. Citoyennes et Citoyens de l’intérieur et de l’extérieur, Le temps est venu de sortir le Mali des crises politiques et institutionnelles, voter oui c’est opté pour la stabilité, c’est couronner la lutte pour le Changement. Le temps est venu d’agir, Le temps est venu de dire OUI, Oui pour la stabilité du Mali Oui pour la Démocratie Oui pour le projet de Constitution, Oui pour le Mali. La voix de la Société Civile compte. Engagés et mobilisés, nous vaincrons !’’.

A noter que cette rencontre avec la presse était présidée par le président du Conseil national de la société civile, Brouréïma Allaye Touré, il avait à ses côtés la présidente de la FORSAT-civile, Aïché Baba Kéïta.

Khadydiatou SANOGO/maliweb.net

