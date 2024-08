Projet Priser-2 : Enregistrer 2800 déplacés internes

L’Association malienne pour le relèvement du taux de participation aux élections (Amrtpe) en partenariat avec l’ONG (NDI), a procédé au lancement du Projet de renforcement de l’inclusion sociale dans les élections et les reformes (Priser), phase 2, dans le but d’enregistrer 2800 déplacés internes au Mali. C’était cette semaine, à travers une conférence de presse animée par la présidente de l’Amrtpe, Mme Gakou Fatoumata Mallé, et le directeur adjoint de l’ONG (NDI), Ali Steiman dans un hôtel de la place.

Avec la crise malienne, il existe aujourd’hui des centaines de milliers de déplacés internes un peu partout au Mali. La plupart d’entre eux n’ont plus de pièces administratives (actes de naissance, carte d’identité et carte biométrique). Pour faciliter l’obtention de ces pièces aux déplacés des trois sites de Bamako, l’Amrtpe met en place le projet Priser-2 sur une période de 9 mois, avec un coût total de 21 millions F CFA.

Selon la présidente, Mme Gakou Fatoumata Mallé, Cette phase du projet “Priser” couvrira trois sites de déplacés, à savoir : Faladié Garbal, Centre Mabilé et Sénou. “Le projet durera neuf mois environ et touchera 2808 personnes déplacées internes”, a-t-elle précisé. Il s’agira pour elle, d’accompagner les personnes déplacées internes dans la recherche des documents d’état civil et administratifs.

Pour ce faire, l’objectif est clair, selon le directeur adjoint de NDI, Ali Steiman, “il s’agit de faciliter l’obtention des jugements supplétifs qui leur permettront de reconstituer leurs actes d’état civil et de retrouver leur place légitime en tant que citoyens à part entière, avec tous les droits et les devoirs que cela implique”. Chose indispensable, pour la présidente de l’Amrtpe pour être acteur actif et responsables dans le processus démocratique (les élections).

En outre, le projet Priser-2, selon Steiman de NDI, est en cohérence avec le cadre de l’assistance technique de l’ONU au gouvernement malien. Cela, en contribuant à la réalisation des activités liées aux réformes politiques, institutionnelles, électorales et administratives ainsi qu’à l’organisation des élections générales transparentes, démocratiques, inclusives et apaisées telles que prévus par la feuille de route de la transition malienne publiée en Octobre 2020.

Dans un esprit de partenariat et de collaboration, l’Amrtpe compte associer les autorités politiques et judiciaires, les organisations de la société civile, les associations et les services techniques. Tout en espérant atteindre les résultats escomptés. “Et le NDI se tient à ses côtés pour l’accompagner techniquement et financièrement”, a solennellement promis le directeur Adjoint de NDI, Ali Steiman.

Koureichy Cissé

