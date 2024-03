Dans le cadre de la mise en œuvre du projet “Femmes, jeunes et entreprenariat social : piliers d’un avenir durable et inclusif “, l’APDF, avec le soutien financier de COOPI, a organisé le vendredi dernier une table ronde sur l’entreprenariat féminin au Mali. Cette rencontre, tenue au centre Awa Kéïta de Bamako, a regroupé de nombreuses femmes venant de diverses organisations féminines.

Cette table ronde est organisée par l’APDF avec le soutien financier de l’ONG internationale italienne COOPI. Pour la présidente nationale de l’APDF, Mme Diawara Bintou Coulibaly, elle vise à faire le point de la situation de l’entreprenariat féminin au Mali pour informer les acteurs sur les défis, les obstacles et les difficultés auxquelles elles sont confrontées en vue de rehausser leur potentiel économique. Elle entend aussi amener les décideurs à accompagner le processus du relèvement socio-économique de l’entreprenariat féminin.

Après les mots de bienvenue du représentant du maire de la commune III du district de Bamako, la présidente de l’APDF a rappelé que cette initiative se justifie par le fait que dans notre pays les compétences techniques en matière de gestion d’entreprise, de développement organisationnel et de mise en réseau des femmes et des jeunes membres d’entreprises communautaires ne sont pas suffisamment répandues ou adéquates et limitent donc le développement des entreprises, la durabilité et la rentabilité. Elle a ajouté que selon des données sur l’entrepreneuriat féminin, les femmes rencontrent plus de difficultés que les hommes lors de la création de leurs entreprises. Et les femmes font face à de nombreuses difficultés comme l’accès au financement, le rôle de la femme dans la société.

La première responsable de l’APDF a profité de cette occasion pour remercier l’ONG italienne COOPI pour son soutien financier pour l’organisation de cette table ronde. Elle a aussi remercié le ministère de la promotion de la femme et de l’enfant et la mairie de la commune III du district de Bamako pour leur présence à cette activité.

Intervenant au nom de la ministre de la Promotion de la femme, de l’enfant et de la famille, Fatoumata Siré Diakité a salué cette initiative de l’APDF qui cadre selon elle avec les objectifs du département. “J’exhorte toutes les femmes à mener des activités génératrices de revenus pour créer des entreprises en vue de promouvoir l’autonomisation des femmes”, a conseillé Fatoumata Siré Diakité, avant de remercier les autorités administratives, politiques, religieuses et coutumières, le partenaire technique et financier, COOPI qui n’ont ménagé aucun effort pour la tenue de cette activité.

Notons que plusieurs rapports ont révélé que la femme joue un rôle qui n’est plus à démontrer dans le développement d’un pays. Cela a conduit les organisations internationales comme l’Organisation des Nations Unies (ONU), la Banque Mondiale, l’Organisation de Coopération et de Développement Economiques (OCDE) à faire de la question féminine une de leurs priorités pour le développement. “Toutes ces organisations font de l’entrepreneuriat féminin un important moyen de lutte contre la pauvreté et de l’épanouissement de la femme. La mise en œuvre de ce projet sera une opportunité pour relever certains défis liés à l’entreprenariat féminin au Mali”, rapportent plusieurs études.

Kassoum Théra

