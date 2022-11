Le Mali a adopté et promulgué la Loi n°2018-027 du 12 juin 2018 relative aux droits des personnes vivant avec un handicap. Un décret fixant les modalités d’application de cette loi a été adopté en Conseil des Ministres en septembre 2021. De plus, la Constitution de février 1992 dispose à l’Article 2 : « tous les Maliens naissent et demeurent libres et égaux en droits et en devoirs », nonobstant ces dispositifs des inégalités apparaissent dans le quotidien d’où la nécessité de l’application de ladite loi et son appropriation effective par l’ensemble des Maliens.

Il est important de nos jours que l’ensemble des citoyens aient une pleine connaissance de ces instruments juridiques singulièrement la Loi n°2018 du 12 juin 2018 relative aux Droits des Personnes vivant avec un handicap. En effet, la mise en application effective des instruments juridiques constitue un défi essentiel à relever par l’Etat, les Collectivités Territoriales, la Société Civile et les Communautés pour asseoir un Etat fort respectueux des Droits de ses fils gage de développement durable. Quand on sait que selon le RGPH 2009, la population vivant avec un handicap est estimée à 99616 personnes soit 0, 70% de la population totale résidente. Un nombre estimé être au deçà de la réalité, et en 2016, l’UNFPA , estimait à plus de 2, 7millions de personnes vivant avec un handicap sur un total de 18, 1 millions d’habitants soit environ 15% de la population. Toute chose qui démontre l’obligation de lutter contre l’exclusion et discrimination des personnes handicapées et contraint les décideurs et politique à œuvrer pour leur inclusion, protection et promotion de leurs droits et libertés fondamentales conformément à l’existent juridique. Face à ce défi, l’Organisation Canadienne Journalistes pour les Droits Humains (JDH) et l’Union Malienne des Associations et Comités des Femmes Handicapées (UMAFH) ont initié une table ronde d’information et d’échange le mercredi 26 octobre 2022 au siège de la FEMAPH (fédération malienne des associations des personnes handicapées) . L’objectif de cette rencontre visait à contribuer au travail d’information ciblée et de masse sur l’inclusion, la protection et la promotion des droits des personnes vivant avec un handicap. Une activité qui s’inscrit dans le Projet « Amplifier la voix des femmes à travers les médias pour promouvoir une démocratie inclusive au Mali » exécutée par JDH avec le soutien financier de NED(National Endowment for Democracy). Les participants étaient entre autre des représentants des structures techniques de l’Etat et des collectivités, les médias, la société civile. La présidente de l’ UMAFH, Mme Djikiné Hatouma Gakou s’est saisi de l’occasion pour chaleureusement remercier JDH pour ses initiatives et implications en faveur des droits humains notamment ceux des personnes vivant avec un handicap. La présidente de l’UMAFH est également revenu sur les différents étapes parcourues pour la promotion des personnes handicapées, leur prise en compte et inclusion dans l’administration et instances de décision. Et une mise en application effective de la Loi n° 2018-027 du 12 juin 2018 relative aux droits des personnes vivant avec un handicap et son décret fixant les modalités d’application, peut être efficace pour une réelle protection et promotion des droits humains. Le représentant de JDH, Moro Siaka Diallo pour sa part a réaffirmé l’engagement de son organisation à accompagner pour meilleure vulgarisation de cette loi.

