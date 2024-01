Protocole d’accord pour la stabilisation des prix du pain : Le ministre Moussa Alassane Diallo sera-t-il à la hauteur ?

La signature des protocoles d’accord relative à la stabilisation des prix de blé et de la farine faite entre le ministre de tutelle et les syndicats des boulangers ne semble pas convaincre les consommateurs. Pour cause, l’affaire du sucre où certains commerçants imposaient et continuent toujours d’imposer leur prix de choix sous l’œil quasiment ” défaillant” du ministre Diallo aurait provoqué ce doute autour de sa capacité à faire respecter ce protocole d’accord. Dans ledit accord, il est convenu que le gros pain de 270 francs, passerait de 250g à 300g et le petit pain vendu à 135 francs passera de 125g à 150 g.

Au-delà des crises économique et énergétique, la cherté des produits de première nécessité se révèle encore plus préoccupante. Mais, ce qui semble avoir irrité de plus, l’opinion nationale serait de voir le manque de résultats suite aux différentes rencontres et l’impression d’une bonne relation de compréhension que le ministre du Commerce entretient avec les responsables des faitières des produits à grande consommation dans le cadre de signature des protocoles d’accord sur le maintien des prix convenus au marché. Malheureusement, déplorent certains consommateurs, au lieu que le ministre en question passe à des mesures dissuasives voire répressives contre les contrevenants, ce dernier s’adonne selon eux à des “dénonciations” des prix d’autant qu’il aurait soutenu que le droit des consommateurs sera respecté partout au Mali. Une attitude qui ne rassure guère d’autant que c’est de son rôle de mettre de l’ordre dans ce secteur. Le cas récent remonte à la passation des marchés du sucre où parmi les 58 opérateurs économiques ayant rempli toutes les conditions d’importations du sucre seulement 15 d’entre eux, auraient honoré leurs engagements en important au total, 40 000 tonnes. Un chiffre qui se trouvait en deçà de l’objectif fixé s’étalant à 100 000tonnes d’approvisionnements. Certainement, ces actions peu appréciables ayant marqué les esprits, renforcent le doute autour de la signature de cet énième protocole d’accord faite la semaine dernière, entre le ministre du département Moussa Alassane Diallo et les responsables de la fédération syndicale des boulangers et pâtissiers du Mali. Ceci portait sur la commercialisation de la farine de blé et les caractéristiques du pain. Aussi, dans ces accords, il est convenu que le gros pain de 270 francs, passerait de 250g à 300g et le petit pain vendu à 135 francs passera de 125g à 150 g. Enfin, l’heure devrait être à l’application de ces différents textes d’autant que cet accord s’il serait respecté, permettrait d’assurer la disponibilité du pain dans tous les points de vente tout en maintenant ces prix fixés. Une occasion certaine pour le ministre du Commerce et de l’Industrie de s’assumer devant la situation, sinon préviennent les observateurs, le contraire pourrait signifier une défaillance de son département surtout qu’à l’approche du mois de carême, c’est une autre réalité qu’il faut faire face sans complaisance, pour le bonheur de la population.

Yacouba COULIBALY

