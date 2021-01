Un coup d’Etat a eu lieu la Coordination des Mouvements, Associations et Sympathisants de l’lmam Mamoud Dicko (CMAS). Le Coordinateur Général du mouvement a été destitué de son poste ce matin de lundi 25 janvier par les coordinateurs adjoints.

-maliweb.net- Dans la déclaration lue en français par Kalil Cissé, Coordinateur de la Commune VI, il est reproché à Issa Kao Djim d’agir de « façon incongrue » contre l’Imam Mahmoud Dicko. Aussi, la déclaration évoque les maladresses et d’intérêts du Coordinateur Général vis-à-vis de la CMAS. Pour ces raisons, « Issa Kao Djim ne parle plus au nom de la Coordination des Mouvements, Associations et Sympathisants de l’lmam Mamoud Dicko », a indiqué le conférencier.

« Les griefs contre Kao Djim sont justifiés », a indiqué Cissé. L’orientation de la CMAS est contraire aux statuts et règlements intérieurs du mouvement. Aussi, les présidents communaux de la CMAS dénoncent « l’incapacité et l’irresponsabilité » de Issa Kao Djim qui a entrainé des démissions au sein du Mouvement. Son manque de courtoisie à l’égard des camarades.

Mamadou TOGOLA/maliweb.net

