Le mois de ramadan est une période sacrée pour des millions de musulmans à travers le monde, marquée par la multiplication des actes d’adoration. Cependant, ces dernières années, la question de la vie chère a ajouté une nouvelle dimension au ramadan, transformant cette période spirituelle en un véritable casse-tête pour de nombreux chefs de famille.

Planifier les achats

Le ramadan est souvent synonyme de soirées familiales riches en festivités autour de l’iftar (sounakari en bamanankan). L’augmentation des prix des denrées alimentaires, qui se trouve souvent amplifiée durant ce mois, oblige les familles à planifier leurs achats de manière plus rigoureuse. Les prix des légumes, des fruits, de la viande et des produits de base comme le pain et le riz peuvent grimper, mettant à mal les budgets mensuels.

Le défi des repas traditionnels

Pour de nombreuses familles, le ramadan est l’occasion de préparer des plats traditionnels qui demandent parfois des ingrédients qui demandent un coût. En période de crise économique, ces traditions peuvent devenir un luxe. Les chefs de famille doivent alors jongler entre maintenir les traditions culinaires, économiques, et la nécessité de nourrir leurs proches de manière saine.

L’impact émotionnel et psychologique

Le stress de l’augmentation des prix et des attentes sociales peut engendrer des tensions au sein des familles. Les chefs de famille, souvent perçus comme les principaux pourvoyeurs, peuvent ressentir une pression énorme pour subvenir aux besoins de leurs proches, tout en voulant honorer la richesse spirituelle du ramadan.

Stratégies d’adaptation

Pour faire face à ces défis, de nombreuses familles adoptent des stratégies d’adaptation. Cela inclut l’achat en gros, la planification de menus simples et la coopération avec d’autres familles pour partager les coûts. De plus, beaucoup privilégient l’achat de produits locaux et de saison, souvent moins chers et plus frais.

Le mois de ramadan devrait être une période de paix, et de spiritualité. Cependant, la de la vie chère transforme cela en un défi quotidien pour de nombreux chefs de famille. En naviguant à travers ces tensions économiques tout en essayant de respecter leurs traditions, ils font preuve d’une résilience admirable. Il est crucial de reconnaitre ces réalités et de soutenir les familles dans leurs efforts pour célébrer le ramadan de manière digne et joyeuse.

IKS

Source : La Différence

