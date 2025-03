Le mois béni du ramadan est une période importante pour les fidèles musulmans pendant lequel un changement de look s’opère pour les filles et les femmes musulmanes avec les tenues sexy rangées dans les placards.

Le jeûne est l’un des piliers de l’islam et un mois de partage, de solidarité, de retraite spirituelle. Un mois pendant lequel chacun souhaite bénéficier de ses bienfaits et se comporte selon les prescriptions musulmanes. C’est l’occasion pour les filles et les femmes de troquer leurs habits sexy (jupe, bas, collant, jean, bustiers, en un mot des tenues près du corps) contre les wax, les abayas, jilbeb, ensemble khimar.

Pendant le mois de ramadan, elles bannissent également les perruques et se font de belles tresses avec leurs cheveux naturels. Il est rare que les jeunes filles acceptent de nos jours de s’afficher sans mèches, ni faux ongles ou faux cils même si de nos jours beaucoup s’amusent à faire des tutoriels pour attacher le voile. Les prêcheurs sont catégoriques sur l’interdiction du port des mèches, elles ne riment pas avec les conditions des ablutions.

En ce mois de ramadan les jeunes filles s’habillent décemment et deviennent des voilées comme s’il n’est permis de se couvrir que pendant ce mois. Amadou n’est pas d’avis avec le changement brusque des filles pendant le ramadan. “Une femme doit toujours s’habiller décemment. Cela est plus bénéfique pour elle qu’elle ne le pense. Mais hélas elle pense que seules les femmes mariées doivent porter des habits décents. Malheureusement de nos jours, il est souvent difficile de faire la différence entre les femmes mariées et les célibataires, aucune décence. Une fille qui s’habille bien a plus de chance d’être mariée que celles qui exhibent leurs atouts. Pourvu que ce ramadan soit le début d’un changement positif et bénéfique pour nos sœurs”.

En ce mois de retraite spirituelle et d’abandon des mauvaises habitudes, il est rare de voir une fille sortir sans foulard sur la tête. Nous sommes presqu’à la fin du ramadan et les looks ont complètement changé dans la circulation toutes sont habillées décemment et les nudes sont cachés ce qui fait sentir l’effet ramadan.

Soumaïla, dans la vingtaine ne s’emballe pour ce changement passager. “Ce changement prouve qu’elles sont conscientes que leur tenue n’est pas conforme à l’islam. Alors pourquoi le changer pendant le ramadan, pour quel but. Pendant ce mois les filles bamakoises sont Masha Allah tellement la pudeur, le voile leur va. Malheureusement après ce mois elles deviennent Soubhana Allah en retournant dans leur vie d’antan. Le ramadan c’est un mois mais l’islam c’est toute la vie. Pourvu que leur changement tant vestimentaire que comportemental soit définitif et qu’elles continuent sur cette lancée. Même si je sais que la plupart retourneront avec les mèches dès le lendemain de la fête”, déplore-t-il.

Si les tenues sexy se sont fait remplacer alors les mèches brésiliennes le seront également. Cette jeune fille a défait sa longue tresse de mèches pour la remplacer par les nattes depuis le début du ramadan. Selon elle, le ramadan est un mois pendant lequel les mèches ne sont pas bien vu. “Je ne suis pas la seule donc je fournis l’effort et côté vestimentaire ramadan ou pas je m’habille en tenue traditionnelle. Je n’ai jamais eu du béguin pour les pantalons ou jupe moderne. Me voiler fait partie de mes projets. Je porte occasionnellement les mèches”.

Kadidia affectueusement appelés Dija ne se sent pas concernés par ce changement, voilée depuis toujours. Elle se soucie plus du bon comportement à adopter que le nouveau look des autres filles. Au même moment beaucoup ont également mis en pause leur relation hors mariage (copinage) qui selon eux risque de les faire dévier. Nonobstant ils reçoivent leur sounankari, chose que les imams qualifient comme haram.

Les statuts WhatsApp, les stories Facebook sont comparables à des mosquées en ce mois de ramadan nous lisons plus de Alhamdoulillah, de bonnes ruptures, Masha ’Allah, de music arabe, de prêche que les habituels musique où les unes et les autres se lancent des pics. A croire que le bon comportement et les prêches ne sont permis qu’en ce mois.

Les surnoms ne sont pas en reste. Mirabelle, Lavivi, Sasha… sur les réseaux sociaux sont remplacés par Adja Alima, Malmatou Hawa, Malmatou Ami. Par contre, le changement ne se sent pas autant chez les hommes si n’est que les rangs dans les mosquées qui se rallongent par leur présence. Et aucun n’ose faire des injures ou même faire du thé au grin ou avoir des gestes déplacés envers les jeunes filles.

Le bon comportement est un héritage inestimable que personne ne nous enlèvera tout comme le savoir.

Oumou Fofana

