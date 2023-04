Récits des faits historiques : L’arche de Kamandjan

L’Arche de Kamandjan, communément appelée ‘’Kamandjan donda na bôda’’ (la Porte d’entrée et de sortie de Kamandjan), est située à environ quatre kilomètres au nord-ouest du village de Siby. Ce paysage culturel et naturel est une véritable arche sculptée dans du grès, qui surplombe un massif de granite gréseux. Ce massif sert de muraille de protection à tout le village de Siby. Selon la légende, l’Arche est attribuée à Kamandjan, l’un des plus grands lieutenants de Soundiata Keïta.

L’Arche de Kamandjan est un vestige de l’empire du Mali fondé au XIIIe siècle par Soundiata Keita. L’empire du Mali s’étendait entre le Sahara et la forêt équatoriale, l’océan Atlantique et la boucle du Niger sur les actuelles républiques du Mali, du Burkina Faso, du Sénégal, de la Gambie, de la Guinée, de Guinée-Bissau, de la Mauritanie et une grande partie de la Côte d’Ivoire. Berceau de la charte du Mande, il connut son apogée au XIVe siècle.

Le preux et légendaire général aurait sculpté le massif granitique d’un seul coup de sabre, lors de démonstrations de puissance et de pouvoirs occultes, face à Soumangourou Kanté et ses troupes. A cet endroit sans issue, Il aurait frayé un passage pour ses troupes. La dissuasion par la magie aurait eu l’effet escompté. Le chef de guerre Soumangourou renonça à attaquer les troupes de Kamandjan, craignant la défaite. Ainsi, Kamandjan laissa aux générations futures les traces matérielles de sa puissance.

L’Arche de Kamandjan est un site naturel et historique impressionnant. Elle est un symbole pour toutes les familles Camara du Mandé originel. Elle a abrité des événements majeurs pour la fondation et l’épanouissement de l’Empire du Mali, nous explique Mahamadou Cissé, archéologue et chef de la Mission culturelle de Kangaba. C’est sur l’Arche, à Telikourou, un site associé, un endroit qui se prête aux réunions sécrètes, aux démonstrations de connaissances occultes, que s’est tenu, sous l’égide de Kamandjan Camara, Roi de Siby, le premier conseil de guerre du monarque (Soundiata) rentré d’ exil, vers 1232. Ont participé à ce conseil, dix (10) chefs de guerre ou chefs des clans du Mandé et leurs alliés.

Lors de ce conseil, Kamadjan, dernier grand roi des Camara, a transféré l’essentiel de son pouvoir politique et le secret des cases sacrées à Soundiata Keïta, après son retour d’exil de Méma. Lors de ce conseil, tous les chefs de guerre ont décidé de combattre pour Soundiata Keïta. Après avoir remporté la victoire lors de la bataille de Kirina en 1235, une autre rencontre de Soundiata et ses alliés aurait eu lieu sur l’Arche, pour décider de l’élaboration de la Charte du Mandé et sa proclamation sur le site de Kurukan Fouga en 1236.

Les sites associés à l’Arche de Kamadjan sont la Grotte des lions ‘’humains’’ ; le lieu de camping ; le lieu de divination de Kamadjan ; la grotte sacrée de Kamadjan ; la grotte de sacrifice ; le site historique de Telikourou ; les voies d’escalades.

Oumou SISSOKO

