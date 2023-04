Recueil 2023 des attentes des besoins et des problèmes de la société civile : Le CESC à l’écoute de nos compatriotes établis à l’extérieur

Une délégation du Conseil Economique, Social et Culturel, conduite par son Président, Monsieur Yacouba KATILE, séjourne depuis le mardi 25 avril au Canada. Et ce, dans le cadre de la mission d’élaboration du recueil 2023 des attentes des besoins et des problèmes de nos compatriotes établis à l’extérieur.

Conformément aux dispositions de l’article 107 de la constitution, le Conseil Economique, Social et Culturel collecte et rédige avec les entités qui le composent, à l’attention du président de la République, du Gouvernement et de l’Assemblée Nationale, le recueil annuel des attentes des besoins et des problèmes de la société civile avec des orientations et des propositions.

C’est dans le cadre de l’exécution de cette mission constitutionnelle qu’une délégation du CESC sillonne le Canada depuis le 25 avril dernier. Elle a été accueillie à son arrivée par l’Ambassadeur du Mali, Son Excellence, Mme Fatoumata B MEITE.

C’est la capitale Ottawa qui a constitué la 1ère étape de la mission du CESC. La rencontre avec nos compatriotes s’est tenue dans les locaux de la Maison de la Francophonie.

Les principales préoccupations exprimées au cours de cette rencontre sont relatives notamment à l’inexistence de cadre propice à l’investissement des maliens établis au Canada , les difficultés liées à la correction des cartes NINA et l’absence de structure d’accueil devant faciliter le retour et la réinsertion de nos compatriotes établis à l’’extérieur.

La délégation a ensuite mis le cap sur Montréal le vendredi 28 avril pour le même exercice.

Il faut rappeler qu’une autre mission conduite par le vice Président de l’Institution, M. Amadou Senoussi DAFE, couvre la zone Afrique plus précisément l’Algérie et le Maroc.

Baba Bourahima CISSE

