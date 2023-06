Référendum du 18 juin 2023 : L’Association « BENKADI » appelle à un vote massif des femmes

Pour une participation passive des femmes et des jeunes au scrutin référendaire prévu au Mali le 18 juin 2023, l’Association « BENKADI » avec le soutien de l’organisation canadienne JDH/JHR au Mali, a animé une session informative et explicative du contenu du projet de nouvelle Constitution, à l’intention des femmes et jeunes. C’était le samedi 10 juin 2023 au quartier Lassa situé en commune IV du district de Bamako.

La présente mobilisation et sensibilisation communautaire a enregistré la présence de plusieurs femmes, jeunes, leaders communautaires et élu municipal autour du contenu du projet de nouvelle Constitution soumis aux consultations référendaires. Elle visait à informer et expliquer aux femmes et aux jeunes le contenu du projet de nouvelle Constitution ainsi que le calendrier officiel du scrutin en langue locale (BAMANAKA). « Nous avons trouvé opportun et pertinent d’organiser cette activité pour aider les femmes à comprendre le contenu du projet proposé pour notre nouvelle Constitution. Parce que nous sommes tous et toutes concernés (es) par son contenu, elle nous engage », a déclaré la présidente de BENDAKI, Mme Sangaré Aïssata Koné, à l’occasion. Et d’ajouter que cette tribune est également le lieu de rappeler aux femmes leur droits et leurs devoirs et actions à mener en tant que citoyen.

Le droit à la liberté d’opinion et d’expression sont des valeurs des droits humains ; et le vote est une valeur intrinsèque du HCDH (Haut-Commissariat aux droits de l’homme) en démocratie. Toute chose, que l’association « BENKADI » entend faire comprendre à travers cette activité. Qui est l’une des recommandations de la table ronde d’information et de restitution du projet de nouvelle Constitution, initiée par JDH avec l’appui financier de NED en mai dernier à l’intention des organisations féminines de la société civile. . Pour le responsable des Projets JDH au Mali, M. Moro Siaka Diallo, toujours dans le cadre du Projet « Amplifier la voix des femmes à travers les médias en contexte de transition et réforme au Mali », JDH, accompagne l’association BENKADI dans sa restitution communautaire afin de soutenir la pleine participation des femmes et des jeunes au scrutin référendaire du 18 juin 2023. « Nous, notre engagement vise à faciliter pour tous l’accès à l’information crédible, contribuer à surmonter les barrières liées à l’information qui freinent l’inclusion, la participation, le leadership et l’implication des femmes aux questions d’intérêt national y compris les reformes publiques en cours notamment le projet de nouvelle Constitution. », a ajouté M. Diallo.

L’expert constitutionnaliste, M Abdoulaye Sidiki Dembélé, dans son exposé, souligne que ce projet de nouvelle Constitution comporte de nombreuses innovations, des révisions d’articles, qui selon ses dires garantissent les droits de l’ homme en général et valorisent l’identité culturelle en référence à la légitimité donnée aux autorités traditionnelles. Ses propos sont soutenus par ceux de la présidente de BENKAKI qui soutient que les droits des femmes sont mieux défendus dans cette nouvelle Constitution proposée aux maliens. Aussi, elle invite à une participation massive des femmes lors du scrutin prochain. « Je demande aux femmes de sortir massivement pour voter « OUI » cette nouvelle Constitution », a-t-elle clamé.

Pour sa part la secrétaire administrative de BENKADI, Mme Koné Oumou Dembélé, a tenu à saluer l’organisation JDH pour les efforts consentis en faveur de la promotion des droits des femmes. Poursuivant, Mme Koné déclare : « Nos vifs remerciements vont à JDH qui a accompagné notre activité. J’avoue que ce soir, j’ai mieux compris le contenu, surtout les points qui parlent des droits des femmes. Je remercie beaucoup l’organisation JDH pour tout ce qu’elle fait pour les femmes » .

Khadydiatou SANOGO/maliweb.net

