Bamako était en ébullition ce vendredi 16 juin, dernier jour de campagne pour le référendum du dimanche prochain. Au stade du 26-mars, le Colonel Assimi Goïta a mobilisé ses ‘’troupes’’ pour le « oui massif ». Les partisans du « Non » étaient, au même moment, rassemblés au Palais de la culture de Bamako. L’Imam Mahmoud Dicko y a fait une entrée triomphale.

Maliweb.net – « Je ne collabore jamais avec des gens qui ont confisqué la lutte du peuple, et qui sont en train de bâillonner ce même peuple », a attaqué l’imam Mahmoud Dicko, en surfant sur la colère des partisans du « NON ». Comme ils n’ont cessé de décrier durant toute la campagne, ces derniers ont vu leur meeting « saboter ». Dans la salle de spectacle archi-comble du palais, le courant est coupé. Aucun discours prévu n’a pu se tenir. « Nous avions donné 50 000 FCFA à la direction pour le carburant du groupe électrogène. Ils ont disparu et leurs bureaux sont fermés », a dénoncé un organisateur du meeting.

Amassés sur l’esplanade du palais de la culture, les manifestants ont tendu l’oreille pour entendre l’imam Dicko. Le prédicateur n’évoque seulement la question de la « laïcité », objet du meeting organisé par la Ligue malienne des Imams (LIMAMA), il s’en prend au régime des Colonels. « Dans notre pays, aujourd’hui, peut-on parler de justice, de démocratie, de droit de l’homme ? » s’interroge-t-il. Et de jurer : « Bilahi (au nom d’Allah) Je suis convaincu que tout ceci prendra fin ». « Nous devons combattre cette laïcité qui autorise certains à s’en prendre à l’islam », a ordonné l’imam Dicko à ses partisans.

Assimi au 26-Mars

Alors qu’il ne s’y attendait pas, le public du 26-mars a vu arriver le président de la transition. La foule du « Oui » a scandé le nom du Colonel Assimi Goïta alors que ce dernier faisait le tour du stade plein à craquer pour saluer la foule. Au rythme de « djème kagni, bléma magni (le blanc est bon, le rouge est mauvais », les partisans du « Oui » ont salué leur chef de file. Assimi Goïta ne prend pas la parole au stade du 26-mars.

Dans un discours à la nation, ce vendredi soir, le président de la transition est revenu sur le processus « inclusif et transparent » d’adoption du projet de constitution. Pas de recul comme avec Alpha, ATT et IBK, le Colonel Assimi Goïta invite les Maliens à « aller voter massivement » le 18 juin. « Cette constitution ouvrira la voie à un pays stable et une gouvernance démocratique, gage de progrès économique et social », a promis le président de la transition.

Mamadou TOGOLA / Maliweb.net

