Mercredi des Cendres, ce 14 février 2024, constituait le point de départ du temps de Carême pour les fidèles chrétiens. Ce temps de Carême est un moment privilégié et un engagement renouvelé envers Dieu par le jeûne, la prière et l’aumône.

Les règles de 40 jours trouvent leur origine dans la tradition chrétienne. Selon la Bible, Jésus a passé 40 jours et 40 nuits dans le désert, où il a été tenté par le diable. Durant cette période, il a jeûné et médité, se préparant ainsi à sa mission divine.

Les chrétiens ont adopté cette pratique de jeûne et de prière pour se rapprocher de Dieu et se purifier spirituellement. Cependant observer les 40 jours est-il obligatoire pour le chrétien ? Quelle est la durée du jeûne par jour ? Quelle est son importance dans la foi chrétienne ?

Selon les reçus et les témoignages recueillis auprès des chrétiens, l’abstinence est obligatoire à partir de 14 ans. Mais seuls les baptisés âgés de 21 à 60 ans sont tenus par cette pratique. Les malades, travailleurs de force, etc. sont totalement excusés.

Les pratiques du jeûne varient selon les traditions et les croyances de chaque individu. Certaines personnes choisissent de jeûner complètement, en s’abstenant de manger et de boire du lever au coucher du soleil. D’autres préfèrent un jeûne partiel, en limitant leur consommation de certains aliments ou en évitant les plaisirs matériels tels que la télévision ou les réseaux sociaux.

Pour l’Abbé Constant, il n’y a pas une durée fixe et cette idée de durée journalière lui semble une pensée influencée par les pratiques musulmanes.

“De plus en plus de chrétiens sont calqués sur ce souci de savoir à quelle heure il faut commencer le jeûne le matin, et à quelle heure la rupture le soir. Si on devrait aller dans ce sens, en ce moment on allait dire que le jeûne commence le matin du mercredi des cendres et la rupture le soir du samedi saint. Mais l’Eglise donne une orientation générale à la lumière de la Parole de Dieu, et chacun en fonction de sa capacité se conforme à cela. Il y a des gens qui vont opter pour ne manger qu’un seul repas au lieu de trois par jour. D’autres même jeûnent tous les 40 jours”, explique l’Abbé.

Dans la foi chrétienne, le Carême occupe une place importante. C’est un moment liturgique où les chrétiens pouvaient apercevoir avec le plus d’intensité la Grâce salvatrice de Dieu.

A en croire les explications de l’Abbé Constan, fondamentalement, le Carême qui signifie 40 jours en référence aux 40 jours et nuits que Jésus a passés dans le désert sans manger ni boire, est un moment fort dans la chrétienté. Il permet aux fidèles chrétiens de goûter et même de savourer la miséricorde de Dieu.

“Pour le chrétien, le Carême est une imitation de cet aspect de la vie publique et spirituelle de Jésus, en observant les trois piliers fondamentaux du Carême, à savoir : le jeûne (abstinence), la prière et l’aumône. Il s’agit pour le chrétien, de se vider de tout pour faire large place à Dieu dans tout son être”, dit-il.

Tout comme le Ramadan, le Carême offre aussi de nombreux bénéfices aux fidèles qui les observent. Sur le plan spirituel, il permet de renforcer la connexion avec Dieu, de se purifier des péchés passés et de se préparer à une vie plus proche de la volonté divine. Le jeûne et la prière aident également à développer la discipline personnelle et à cultiver la gratitude envers les bienfaits de la vie.

Au-delà des bénéfices, le Carême obéit également à des traditions spécifiques. Par exemple, le mercredi des cendres marque le début officiel des règles de 40 jours et est marqué par la distribution de cendres sur le front des fidèles, en signe de repentance et de purification.

Le dimanche des Rameaux, qui a lieu une semaine avant Pâques, commémore l’entrée triomphale de Jésus à Jérusalem et marque le début de la semaine sainte.

Pendant la semaine sainte, qui précède Pâques, les fidèles participent à des célébrations spéciales telles que le jeudi saint, qui commémore la Cène, et le vendredi saint, qui commémore la crucifixion de Jésus.

Pour boucler la boucle, la période des règles de 40 jours se termine avec la fête de Pâques, qui célèbre la résurrection de Jésus et la victoire sur la mort.

Ousmane Mahamane

Commentaires via Facebook :