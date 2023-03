Jeûne de Ramadan : Est-ce une obligation ?

Le jeûne du mois de ramadan constitue l’un des 5 piliers de l’islam. Mais est-ce une obligation de jeûner ?

Le jeûne est une obligation sur tous les musulmans en âge et en bonne santé. C’est le 4e pilier de l’islam. Le jeûne est considéré comme l’un de ses plus grands fondements, car elle purifie l’âme de ses péchés. Le jeûne est une occasion pour le musulman de montrer sa dévotion envers son Dieu créateur. Mais il y a deux obligations essentielles pour le jeûne qui sont : l’intention et l’abstinence.

La première a lieu dans le cœur et elle est requise pour chaque jour du mois du coucher du soleil jusqu’à l’apparition de l’aube. Pour certains imans, il suffit de faire l’intention durant la nuit du premier jour de ramadan pour tous les jours du mois en disant : “J’ai l’intention de jeûner trente jours au titre de l’obligation du jeûne de ramadan de cette année, par acte de foi et par recherche de la récompense de Dieu”.

Le seconde, c’est de s’abstenir de toutes les choses qui rompt le jeûne depuis l’apparition de l’aube jusqu’au coucher du soleil c’est-à-dire le jeûneur ne doit pas manger moins encore boire avant l’appel à la prière de l’aube, et ce jusqu’au coucher du soleil.

Celui qui mange ou boit par oubli, même en quantité et même durant le jeûne, n’a pas rompu son jeûne mais après il va payer.

Par contre, les malades et les femmes enceintes ne sont pas obligés de jeûner mais peuvent rattraper ces jours une fois rétablis. Les malades chroniques ainsi que les vieillards doivent nourrir un nécessiteux pendant les 29-30 jours du mois béni.

Ousmane Mahamane

RAMADAN :

Privilégiez les aliments sains et équilibrés

Que ce soit pour ne pas prendre du poids ou pour éviter les douleurs intestinales et l’inconfort, manger sain et équilibré est essentiel pendant le ramadan afin de mieux accomplir le 4ème pilier de l’islam. Docteur Seydou Bah nutritionniste nous donne quelques idées sur quoi « manger ou pas » après la rupture afin de ne pas sentir l’inconfort.

La période de reprise alimentaire est une étape assez importante, après avoir jeûné toute la journée. Il est important de recommencer à manger afin de récupérer des forces pour mieux reprendre les activités. Le principe de base du jeune est de procéder à un nettoyage de l’organisme, l’estomac et le système digestif sont ainsi mis au repos pendant un mois de jeun.

Pour le rééquilibrage du système digestif, il est recommandé d’introduire une alimentation solide en commençant par les aliments liquides.

« En suivant la tradition musulmane, il est conseillé de prendre 3 dattes pour l’iftar (rupture). Celles-ci sont très riches en fibres et en glucides et sont très bénéfiques pour l’organisme. Au-delà de l’aspect traditionnel, il est conseillé de prendre une boisson chaude, une bouillie ou une soupe aux légumes.

Evitez les boissons gazeuses, les boissons énergisantes ; mais également du Thé ou du café. Privilégier les boissons locales avec moins de sucre ajouté comme le pain de singe, tamarin, bissap…». Recommande Dr. Seydou Bah.

Il est surtout préférable de diversifier les menus avec une plus grande assiette de fruits et légumes. Favoriser les produits locaux par rapport aux aliments transformés qui sont pauvres en fibres alimentaires.

En partie, il est beaucoup conseiller de consommer une dose suffisante de glucides pour apporter de l’énergie à son corps après une journée de jeune et éviter l’hypoglycémie.

Durant ce mois béni, la gestion des aliments est aussi l’une des priorités majeures pour des nombreuses familles. Et pour la faciliter, Dr. Bah nous conseille de : « veillez à consommer des aliments sains et équilibrés pendant le suhoor tels que les légumes et les aliments à faible teneur en gras et en sel. La consommation excessive d’épices fortes est à éviter afin de prévenir les remontées acides (reflux gastro œsophagien). Boire une quantité suffisante d’eau sans glace pour rester hydraté. Augmenter la variété des aliments consommés au suhoor, à l’iftar et au diner en ajoutant des légumes ».

Pour mener à bien cette période, ne vous jetez surtout pas sur la nourriture car les effets seraient contreproductifs. Eviter de se coucher immédiatement après les repas du soir ; il faut respecter les conseils des personnels de santé par rapport aux pathologies chroniques (diabètes, hypertension artérielle).

Aïchatou Konaré

Commentaires via Facebook :