Le jeudi 29 septembre 2022, le Directeur national de l’Administration pénitentiaire, de l’Education surveillée (DNAPES), Ibrahima Tounkara, a remis officiellement le Manuel de formation en droits de l’Homme dans le milieu carcéral au secrétaire général du ministère de la justice et des droits de l’Homme, Dr. Boubacar Diarrah qui, à son tour, l’a remis aux différents partenaires. La cérémonie de remise du document de 216 pages a eu lieu au ministère de la justice et des droits de l’Homme sis à la cité administrative de Bamako, en présence du Représentant National de l’IDDH (l’Institut Danois des Droits l’Homme), Famoroguè CAMARA, des membres de l’Union Européenne et d’autres personnalités. Au cours de la cérémonie de remise, le secrétaire général du département de la justice a fait savoir que ce manuel participe du renforcement de l’Etat de droit au Mali.

Ce document de 216 pages élaboré par l’Administration Pénitentiaire et Education Surveillée du Mali en partenariat avec l’Institut Danois des Droits de l’Homme entre dans le cadre du Projet : « Appui aux forces de sécurité des pays membres de G5 Sahel pour la lutte contre l’impunité et le renforcement de leurs liens avec les populations ». Au cours de la présentation du manuel, le Directeur national de l’Administration pénitentiaire, de l’Education surveillée (DNAPES), Ibrahima Tounkara, a mis l’accent sur les droits de l’Homme en milieu carcéral. Selon lui, 1000 exemplaires du manuels ont été imprimés pour la promotion des droits de l’Homme dans toutes les prisons au Mali.

Quant au Représentant National de l’IDDH, Famoroguè CAMARA, le manuel de formation en droits de l’Homme dans le milieu carcéral à l’usage du personnel de l’Administration Pénitentiaire et de l’Education Surveillée du Mali est sans nul doute un outil précieux dans le cadre de la réussite des missions régaliennes assignées à l’APES (Administration Pénitentiaire et de l’Education Surveillée).

Pour sa part, le secrétaire général du ministère de la justice et des droits de l’Homme, Dr. Boubacar Diarrah, a fait savoir que ce manuel est la preuve de l’engagement pour le respect des droits de l’Homme, car il participe du renforcement de l’Etat de droit au Mali qui occupe une place de choix dans les orientations données par les plus hautes Autorités de la Transition. « Il introduit, pour la première fois dans notre système de gestion carcérale, un outil qui prend en compte les droits et obligations du personnel pénitentiaire, notamment l’usage des armes, et met un accent sur l’accès aux droits des personnes vulnérables, privées de leur liberté, notamment les mineurs, les femmes, les personnes âgées ou handicapées, les étrangers », a-t-il dit. Par sa valeur pédagogique, dit-il, ce manuel fera partie désormais du curricula de formation de l’Administration Pénitentiaire.

«A cet égard, j’instruis le Directeur National de l’Administration Pénitentiaire et de l’Education Surveillée à prendre toutes les dispositions nécessaires pour une large diffusion de cet outil, à travers l’organisation de sessions de formation à l’attention des personnels judiciaires et pénitentiaires», a souligné le secrétaire général du département de la justice. Avant de féliciter et d’encourager le Directeur National de l’Administration Pénitentiaire et de l’Education Surveillée et l’ensemble de son équipe pour ces avancées significatives.

