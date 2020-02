C’est la première fois dans l’histoire de la Jeune Chambre Internationale du Mali qu’un président national en exercice participe à la rentrée solennelle locale de la Jeune Chambre Internationale Kidal. Le président Moustapha Sanogo accompagné d’une forte délégation a effectué une série de visites dans la ville.

Du 6 au 8 février 2020, se sont tenus les travaux de la rentrée solennelle locale de la Jeune Chambre Internationale Kidal. Cette rentrée a été essentiellement marquée par des formations sur les modules de base (Connaissance du mouvement, Procédure Parlementaire, Planification du Projet), et les leaders locaux. L’intronisation de nouveaux membres était aussi au menu de la rencontre. En plus, des dons ont été en faveur des enfants talibés et démunis. Ces dons sont constitués de sac de riz et de bidons d’huile.

La délégation conduite par le président national, Moustapha Sanogo, était composée de la présidente du Conseil de Développement Afrique et Moyen-Orient, abrégé en anglais (AMDEC), Dr. Harira Cissé, du vice-président assigné à la zone 3, du Conseiller spécial du président, du directeur chargé des clubs JCI et l’immédiat past-président national, Cheick Oumar Haidara. Le séjour a permis à la délégation de rendre visite aux autorités administratives, aux partenaires, à la Coordination des mouvements de l’Azawad (CMA), au Haut conseil pour l’unité de l’Azawad (HCUA) et à la Mission multidimensionnelle intégrée des Nations unies pour la stabilisation au Mali (MINUSMA).

La participation du président national à cette rentrée a, aussi été l’occasion, de rencontrer le directeur général de l’Office de Radio-Télévision du Mali (ORTM), Salif Sanogo, celui de la Société Malienne de Transmission et de Diffusion (SMDT) et le coordinateur de Think peace, le sénateur Abdoul Kassim Fomba.

En effet cette visite s’effectue conformément à l’une des priorités du mandat notamment, à mettre l’accent sur le développement et le renforcement de capacités des membres de la Jeune Chambre Internationale du Mali et d’autres associations de jeunes.

« Cette visite a été fructueuse. Nous avons été accueillis de la plus belle des manières. Un accueil digne au rang d’un président national», se réjouit le président national, Moustapha Sanogo.

D.Keita

