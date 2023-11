Retour de Kidal dans le giron national : Assimi auréolé pour être candidat ?

L’histoire retiendra que c’est un certain Colonel Assimi Goïta, chef suprême des Armées, qui a permis que l’Etat malien reconquiert la ville de Kidal. Ce qui pourrait peser ses ambitions pour le pays…

Le remaniement ministériel semblait avoir préparé le terrain pour la deuxième prolongation de la transition. Laquelle rallonge aiguisait l’appétit des hommes forts du pays à s’octroyer un mandat républicain….

Au moment où le débat commence à s’intensifier quant à une éventuelle candidature du président de la Transition à la prochaine élection présidentielle, du reste reportée sine die, ce dernier obtient un succès incontestable de chef suprême des Armées, qui a conduit les FAMA à reconquérir Kidal.

En effet, à travers les scènes de liesses populaires qu’elle a suscitées, la victoire des FAMA reconquérant Kidal apparaît comme un couronnement supplémentaire pour le Col Assimi Goïta. Que ce soit à Bamako, à la Place de l’Indépendance, à Kati, à Sikasso, Kayes et dans presque toutes les villes et capitales régionales du pays, le retour de Kidal dans le giron de l’Etat malien est considéré par l’opinion comme une prouesse personnelle du chef de l’Etat. Cette célébration populaire est mise sur le compte des « 5 colonels » auxquels les Maliens n’ont cessé de jeter des fleurs et de dresser des lauriers de satisfaction et de jubilation. Combien de fois des slogans « Vive les 5 colonels », « Vive le Col Assimi Goïta » ont-ils été exhibés lors de ces manifestations spontanées de joie rehaussant la popularité du chef de la transition ? Ces expressions de félicitations constituent en sorte un adoubement à l’endroit du chef de l’Etat. Ce qui, à coup sûr, aiguisera son ambition vis-à-vis du pouvoir, Boubou SIDIBE/maliweb.net

