Remise en liberté provisoire fin mars, la chanteuse restait sous contrôle judiciaire, dans l’attente d’être livrée à la justice belge qui a émis, à son encontre, un mandat d’arrêt européen pour « enlèvement, séquestration et prise d’otage ». Elle lui reproche de ne pas avoir respecté un jugement rendu en 2019, qui exigeait qu’elle remette sa fille de cinq ans à son père belge.

Rokia Traoré a toujours contesté cette procédure, tout comme la légalité de son arrestation en France, en mars dernier, alors qu’elle voyageait, selon elle, avec son passeport diplomatique malien. Ce qui est contesté par une source officielle malienne qui a dit, à l’époque, qu’elle avait présenté son passeport français à son arrivée à Roissy. Fin avril, selon son avocat, Me Kenneth Feliho, la justice belge l’a « déchue de son droit d’appel ». Et c’est donc, selon lui, afin de « se protéger et de protéger ses enfants », qu’elle s’est envolée samedi 9 mai à bord d’un jet privé pour le Mali, au départ de l’aéroport du Bourget, et munie de son passeport diplomatique.