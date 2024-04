Panne générale dans le secteur de l’énergie. Au-delà des populations qui souffrent du manque de l’électricité, les travailleurs aussi ne savent plus où donner de la tête. A la Société d’Exploitation de Manantali et Félou (SEMAF-SA), les travailleurs ont décrété deux jours d’arrêt des travaux à compter du jeudi prochain.

La Société d’Exploitation de Manantali et Félou gère, dans le cadre de l’OMVS, les centrales hydroélectriques de Manantali, Félou et Gouina. Les travailleurs du Comité Syndical du Mali ont déposé, auprès de la direction générale de la SEMAF-SA, un préavis de grève depuis le 2 avril dernier. Une liste non exhaustive de 22 doléances.

« Si les exigences formulées ne sont pas satisfaites, le Comité Syndical du Mali à la SEMAF engage tous les travailleurs à observer une grève de quarante-huit (48 heures) à partir du jeudi 18 avril 2024 », indique le préavis de grève signé par le Secrétaire Général, Alhousseiny Hamidou Touré. S’il n’y a toujours pas eu satisfaction, ajoute le syndicaliste, la grève sera reconduite pour cinq jours à compter du lundi 22 avril 2024.

Dans leur préavis de grève, les syndicalistes ont formulé une série de 22 doléances. Et ce n’est pas tout. Selon un travailleur, les retards dans le traitement des salaires est un motif de mécontentement même si cela n’est pas inscrit dans le préavis de grève. Ainsi, le salaire du mois de mars 2024 n’est toujours pas payé.

Dans le préavis de grève, on peut lire que les travailleurs décident entre autres doléances : d’exiger l’Entretien et la Maintenance de qualité et à temps des équipements et installations des ouvrages ; d’exiger que le recrutement du Directeur Général se fasse par appel à candidature et non par nomination des Etats politiques ; d’exiger la détermination de textes uniques et équitables portant sur l’organisation et le fonctionnement de la SEMAF-SA au lieu de nager entre les textes de l’OMVS et ceux d’une société purement privée…..

Aussi, les travaillent exigent : la désignation de l’Organisme représentant du Personnel le plus légitime et représentatif au poste de représentant des Travailleurs au Conseil d’Administration ; l’amélioration/construction du (d’un) système d’adduction d’eau potable à Manantali, Félou et Gouina ; le paiement des trois années (2021 2022 et 2023) d’arriérés et 2024 de cotisation SEMAF-SA au bénéfice du Fonds social (FOPESRIMA)…

Mamadou TOGOLA/maliweb.net

