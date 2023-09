Semaine nationale de la réconciliation : les femmes du Mali jouent leur partition

Les activités de la semaine nationale de la réconciliation (SENARE) se poursuivent, et les femmes, grande portion de notre pays, n’entendent pas rester en marge du processus. A cet effet, sous l’égide du ministère de la promotion de la femme, de l’enfant et de la famille en partenariat avec le ministère de tutelle de la SENARE, elles étaient nombreuses les Maliennes à prendre part à la journée de réflexion sur leur participation organisée ce lundi 18 septembre 2023 au Centre Awa Kéïta sous le thème est : « Quelles stratégies pour améliorer la participation des femmes dans le processus de paix ? ».

L’ouverture de la présente conférence était co-présidée par le ministre de la promotion de la femme, de l’enfant et de la famille, Dr Coulibaly Mariam Maïga, et le ministre de la réconciliation, de la paix, et de la cohésion nationale, chargé de l’Accord pour la paix et la réconciliation, le Col-major, Ismaël Wagué. L’objectif est d’élargir les réflexions, et trouver des pistes de solution pour une paix durable, inclusive au Mali avec au cœur l’implication et la participation efficiente des femmes dans le cadre des activités de la SENARE.

Souhaitant la bienvenue aux participants (es), et rappelant les objectifs de la semaine. Qui vise à restaurer la paix et renforcer la cohésion sociale et le vivre ensemble entre l’ensemble des maliens sans aucune discrimination de race, ethnie ou religieuse, le Col Fatoumata Bintou Sangaré en charge de la politique genre au département de la réconciliation, a rappelé la grande participation des femmes dans tous les processus de paix et de développement de notre pays.

Ses propos sont renforcés par ceux du ministre Wagué, à ses dires, c’est le lieu de rappeler et magnifier l’engagement sans faille des Maliennes dans les différents processus de paix, de cohésion et de réconciliation au Mali.

La ministre en charge du portefeuille de la femme et de la famille, le Dr Coulibaly Mariam Maïga pour sa part, a remercié son homologue de la réconciliation pour son initiative d’intégrer la stratégie sectorielle genre dans l’ensemble des actions de son département.

Revenant sur l’important rôle des femmes dans la société, la ministre de la femme dira « : La vision première des plus hautes autorités de notre pays, particulièrement Son Excellence le Colonel Assimi Goïta, Président de la Transition ; Chef de l’ Etat est que la prise en compte de la dimension de la participation des femmes dans les efforts de Paix et Réconciliation , ce qui est un indicateur déterminant de la bonne gouvernance et de la stabilité du Pays », et ceci conformément aux engagements nationaux et internationaux du Mali comme l’ atteste la mise en œuvre des Résolutions 1225 et connexes ainsi que la 2250, fait-elle savoir.

Souhaitant pleins succès aux travaux de la journée, les deux ministres ont souhaité la formulation de fortes recommandations des femmes en faveur de la paix et la souveraineté nationale.

Khadydiatou SANOGO/maliweb.net

