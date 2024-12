TCSONS Sarl distributeur agréé des produits LG Electronics au Mali a organisé, le samedi 21 décembre 2024, à Bamako un séminaire en Business Solutions pour dévoiler à sa clientèle malienne sa nouvelle climatisation centrale avec cassette Dual vane équipée d’un détecteur de présence humaine.

Les produits LG s’adaptent à l’évolution électronique marquée maintenant par l’apparition de l’intelligence artificielle. A l’initiative de TSCONS SARL distributeur agrée des produits « Life ‘s Good », une nouvelle gamme des produits de cette marque indienne a été présentée aux médias et aux professionnels de la climatisation au Mali.

Lors de ce séminaire en business solutions, les acteurs et professionnels de la climatisation du Mali ont été informés des innovations sur les produits et services de LG dans le domaine de la climatisation centrale. Durant cette rencontre, le Directeur général de LG au Mali, Chellani Mukesk, a indiqué que les produits de climatisation centrale LG sont très demandés au marché de la climatisation grâce leurs avantages uniques pour l’économie d’énergie, la durabilité, la facilité d’installation et de maintenance. Cette ruée vers ce produit s’explique, selon lui, par les nombreuses innovations introduites dans la climatisation centrale. « Elle est conçue avec une cassette Dual Vane équipée d’un détecteur de présence humaine et d’un système de purification d’air à cinq étapes pour un confort de climatisation optimale des grandes surfaces », a-t-il déclaré.

A sa suite, le Directeur général de la branche Côte d’Ivoire, Jiung Park, d’expliquer que ce séminaire vise à renforcer la collaboration avec les professionnels de la climatisation, d’explorer les opportunités offertes par LG dans le domaine de la climatisation commerciale. « L’engagement de LG est de fournir des solutions qui répondent aux besoins spécifiques des entreprises et des institutions avec des valeurs d’innovation , d’efficacité énergétique respectueux de l’environnement », a ajouté Jiung Park, qui annonce la mise en lumière d’une nouvelle gamme de climatiseurs LG avec ses solutions adaptées aux grands espaces commerciaux, bureaux, hôtels …

En clair, ces nouveaux produits sont dotés d’une performance exceptionnelle avec un système de refroidissement optimal dans les conditions climatiques extrêmes. S’y ajoute à une efficacité énergétique remarquable permettant de réduire les coûts d’exploitation et une technologie intelligente avec de système de contrôle avancé pour une gestion simplifiée et une maintenance optimisée.

Toujours lors de cette rencontre B2B, les techniciens de la marque LG ont largement expliqué aux professionnels de la climatisation commerciale malienne les différentes étapes pour installer ces nouveaux produits destinés aux grands espaces. Cette technologie est dotée d’un système « Chauffage, Ventilation et Climatisation » fiable et fabriqué avec des produits de haute qualité, une conception et une installation appropriée.

LG a donné des garanties qu’il fournira toujours son expertise pour la planification, la conception aux étapes de construction et d’exploitation du bâtiment. « LG dispose du processus Field Event qui aide les clients à concevoir et à installer en fonction de leur environnement et de leurs besoins. Nous visons une qualité d’installation parfaite grâce à la revue de conception, au conseil et au dépannage pour des projets spécifiques qui relèvent des conditions d’application du processus Field Event », rassure la société. En perspective, LG Electronique, grâce à ces laboratoires de recherche et le développement dans le domaine des solutions d’air conditionné, s’apprête à lancer sur le marché africain en 2025 la 6éme génération de VRF avec l’unité extérieure Multi Vi. Lequel est doté de l’intelligence artificielle et qui améliore de 15% l’efficacité énergétique par rapport au modèle précédent le Multi V5.

Siaka DIAMOUTENE/Maliweb.net

