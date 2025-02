Société : Problématique sur la marginalisation des consultations prénuptiales

Sujet à une marginalisation regrettablement pernicieuse, les consultations prénuptiales demeurent en toutes circonstances un pas incontournable avant toute union qui se veut stable et pérenne.

Au Mali, en effet, la consultation prénuptiale souffre d’une considération totalement biaisée du fait de la propension archaïque et rétrograde des raisonnements. S’appuyant sur des prétextes anachroniques, beaucoup trop de couples n’ayant pas effectué de consultations prénuptiales butent à de graves soucis d’après-mariage notamment : l’incompatibilité sanguine, la transmission congénitale de la drépanocytose, les contaminations liées aux maladies sexuellement transmissibles.

Selon Aminata Diallo une femme de 29 ans sa demande de consultation prénuptiale à son fiancé de 41 ans mettait toujours ce dernier dans un état second jusqu’au jour où, faute d’enfanter après plus de 2 ans de mariage, le médecin annonça l’impossibilité pour leur couple d’avoir un enfant biologique à cause de l’incompatibilité sanguine. Si les exemples du genre se comptent par milliers dans le taux de divorce annuel constaté, il faudrait donc pour le domaine de la santé faire comprendre à l’opinion publique que la consultation prénuptiale doit être légalement obligatoire avant toute union dans l’optique de dépister des pathologies et facteurs de risque susceptibles de poser des problèmes de procréation.

Seydou Diakité

