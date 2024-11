Solidarité nationale : Le gouvernement et ses partenaires mobilisés pour les sinistrés des inondations de la région de Kayes

Les sinistrés des inondations dans la région de Kayes ne sont pas restés en marge de l’élan de solidarité du gouvernement et de ses généreux partenaires. Ainsi, le ministre de la Santé et du Développement social a séjourné dans la Cité des Rails (Kayes) jeudi dernier (7 novembre 2024) pour exprimer la solidarité de la nation envers les victimes des inondations causées par le lâcher d’eau du barrage de Manantali. Cette mission fait suite à des interventions similaires dans d’autres régions comme Ségou et Mopti.

A son arrivée à Kayes, Madame le ministre Assa Badiallo Touré a été accueillie par le gouverneur et une délégation de partenaires humanitaires, y compris des représentants des Nations unies et de l’ambassadeur du Canada au Mali. Le coordinateur résident des Nations unies a profité de l’occasion pour mettre l’accent sur l’importance d’apporter «un soutien aux populations touchées par ces catastrophes naturelles». Quant à l’ambassadeur du Canada, M. Nicolas Simard, il a également évoqué l’engagement de son pays en matière de santé et d’éducation dans la première région administrative du Mali et a annoncé une aide humanitaire d’un million de dollars, soit près de 437 879 840 F CFA.

Prenant la parole, le ministre de la Santé et du Développement social a rappelé que les inondations avaient affecté 792 ménages entraînant six décès dans cette région. Pour aider les sinistrés, une aide matérielle (comprenant des vivres, des kits d’abris) et une assistance financière ont été distribuées. Le ministre Assa Badiallo Touré a également évoqué la création d’un registre social unifié pour mieux coordonner l’aide aux populations vulnérables.

Les notabilités religieuses et coutumières ont exprimé leur gratitude envers le gouvernement pour cette assistance et ont soutenu les efforts en cours pour aider les sinistrés. Cette visite souligne l’engagement continu du gouvernement malien et de ses partenaires à répondre aux besoins des populations affectées par les inondations. A noter que dans ce voyage le Médecin-colonel Assa Badiallo Touré était accompagné des principaux responsables des Organismes de prévoyance sociale (OPS).

Naby

Avec le Réseau de Communication du MSDS

Commentaires via Facebook :