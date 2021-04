Solidarité : Telecel-Mali offre des vivres à 80 familles démunies

L’opérateur de téléphonie mobile, Telecel Mali, a offert des denrées alimentaires à plusieurs familles démunies. L’opération de remise des dons s’est déroulée, ce jeudi 29 avril 2021, devant la Radio Nièta au Quartier-Mali.

Deux (2) tonnes de riz et plusieurs bouteilles de litres d’huile distribuées. Les dons ont été remis à des familles démunies. « Chaque famille a reçu 25 kg de riz et un bidon d’huile de 5 litres », a indiqué Djiossé Traoré, initiateur de l’opération. Les 80 familles, explique-t-il, ont été sectionnées sur une liste de 2000 indigents inscrits au niveau de la radio Nièta. « Les femmes ayant perdu leur mari et avec des enfants en bas âge ont été prioritaires », a assuré Djiossé Traoré.

Pour ce deuxième appui au regroupement de la Radio Nièta, des équipes de Telecel ont fait le déplacement. Une action qui s’inscrit dans un double cadre : apporter de l’aide aux personnes vulnérables durant le mois béni du Ramadan et leur permettre de traverser la période difficile due à la crise de COVID-19. «L’épidémie du coronavirus a entrainé une augmentation significative de la pauvreté et de la précarité au Mali. De nombreuses familles sont démunies et sans ressources », a indiqué Rémy Bazié, directeur Commercial et Marketing de Telecel Mali.

« Nous sommes convaincus que cette donation apporte un peu de chaleur et de réconfort aux personnes vulnérables, les veuves et les orphelins »,a conclut le Directeur Commercial et Marketing de Telecel.

