Toujours dans le cadre de trouver des solutions aux problèmes de l’emploi de façon globale, l’Agence National Pour l’Emploi (ANPE) et la Plateforme Diguiya Espoir Mali Solidarité ont signé une convention pour s’insertion de 38 demandeurs d’emploi selon le nombre des villes principales du Mali. La cérémonie de signature de cette convention était présidée par le ministre de l’emploi et de la formation professionnelle, Jean Claude Sidibé, en présence du directeur général de l’ANPE, Ibrahim Ag Nock, et le promoteur de la Plateforme Espoir Mali Solidarité. C’était le vendredi 06 Mars 2020 au ministère de l’emploi.

L’objectif de la convention est de définir les conditions et les modalités de collaboration entre l’ANPE et Espoir Mali Solidarité. Les domaines ciblés par la convention sont : la promotion de l’emploi à travers l’intermédiation et l’entrepreneuriat, le transfert de technologie, l’environnement, la santé et la culture. Aussi cette activité va permettre de déployer 38 points focaux de l’Espoir Mali Solidarité auprès des directions régionales de l’ANPE et des relais existants au niveau subrégional.

Dans son intervention le promoteur de la Plateforme Digitale Espoir Mali Solidarité, Yacine Moussa Sidibé, a signalé que leur association offre un cadre de réflexion et d’actions pour le développement durable et la promotion des valeurs citoyennes. «Nous fournissons des moyens de communication constructifs tel que l’écosystème digital de DJIGUIYA.COM, tout en créant des opportunités pour favoriser l’entrepreneuriat local et des initiatives de développement économique et social ».

A ses dires, ce partenariat renforcera la communauté malienne avec des réflexions et des opportunités dans la mise en œuvre de stratégie globale de lutte contre le chômage, le sous-emploi et la pauvreté.

Selon le directeur général de l’ANPE, l’Agence Nationale Pour l’Emploi s’engage à mettre à la disposition de l’Espoir Mali Solidarité la base de données sur les offres d’emploi, les appels d’offres et les informations sur les membres de la plateforme aux partenaires. Avant d’ajouter que résultat attendus de cette convention, il s’agit à la fois à l’Espoir Mali Solidarité de mettre à la disposition de l’ANPE 38 points focaux sur l’étendu du territoire national afin de facilité davantage la pénétration Subrégional de l’ANPE en terme d’interprétation, le mis en relation des offres et règlement d’emploi, déplacement effectif mais aussi de promotion de l’auto-emploi au niveau de recherche de financement et de montage de business blanc.

En terme de création d’opportunité conjointe, il dira que ca soit au niveau de la base des donnés, ANPE, la Plateforme Digital Bara qui s’assimile aussi à la plateforme Digitale Djiguiya dont les complémentarités vont renforcer dans la mise en œuvre de cette convention.

