Les étudiants de l’Université Catholique de L’Afrique de l’Ouest-unité universitaire à Bamako décident cette année de fêter Noël autrement. Une première.

Les étudiants se sont réunis le samedi 17 décembre 2022 dans l’après-midi, tous motivés à réussir Noël. Pour cela ils décident de décorer la chapelle avec un sapin et une adorable crèche lumineuse.

Ce travail collectif a permis aux étudiants de tisser de très bons liens, de se connaitre et de partager ce moment de fatigue mais aussi de joie.

Mlle Lallah Aïché Keita, étudiante en science juridique à l’Ucao : « Je trouve que nous avons été à la hauteur concernant les préparatifs. Au-delà de la fatigue ressentie lors de l’achat des outils de décorations, ce temps de préparations a permis aux uns et aux autres de se connaitre et de se rapprocher. Avec plus d’applications et d’idées, le prochain spécial Noël pourra être plus marquant pour les chrétiens et les noms chrétiens de l’Université».

