Le Centre international des conférences de Bamako (CICB) a vibré le 18 mai 2024 au rythme de l’édition 2024 du «Success Day» (SD). Un événement qui a tenu toutes ses promesses en célébrant les performances de Mme Soukeyna Diop et sa dynamique équipe. Les SD constituent d’intenses moments de reconnaissance du travail des partenaires de Forever, de formation mais aussi de détente. L’événement a enregistré la présence des délégations venues du Sénégal, de la Côte d’Ivoire et du Burkina pour participer à la fête.

Face à une salle de banquet du Cicb pleine à craquer, elle a tenu l’assistance en haleine majestueusement et harmonieusement drapée dans un ensemble blanc. On connaissait la redoutable cheffe d’équipe (manager), mais Soukeyna Maktar Diop s’est aussi révélée être une talentueuse «MC» (Maîtresse de cérémonie) très bien inspirée. Les participants au «Success Day» (SD), les FBO (entrepreneur Forever) comme les invités, ne me démentiront sans doute pas.

L’événement a été rehaussé par une brillante communication du Pr. Sissoko sur un thème relatif à la sphère urogénitale masculine et les solutions Forever pour les prévenir et les prendre en charge. Une thématique qui est aujourd’hui d’une actualité cruciale dans notre pays voire dans le monde. Comme d’habitude, les témoignages sur les miracles des recettes Forever ont été nombreux. A l’image de M. Coulibaly sur le soulagement inespéré de la hernie discale qui le handicapait. Son intervention est un témoignage très éloquent sur l’efficacité des produits de l’organisation.

Au menu du très riche programme, il y avait naturellement la décoration de ceux qui ont réalisé les meilleurs chiffres d’affaires annuels. L’événement a ainsi permis de magnifier et célébrer un grand nombre de qualifiés à tous les niveaux du Plan de Rémunération Forever. «Pour la 1ere fois au Mali, nous célébrons la qualification de 2 managers au grade de Manager Saphir. C’est pour vous dire que le Business Forever est en plein essor dans notre pays où nous sommes sur une pente ascendante de croissance. Il n’y a donc plus de place pour le scepticisme, venez embarquer avec nous», a déclaré la superbe «MC» du jour en motivant les plus sceptiques. A noter que devenir animateur adjoint est le point de départ de «la merveilleuse aventure» Forever qui permet à «des gens ordinaires de réaliser des choses extraordinaires».

Dans le lot des héros du jour, il y a ceux qui ont franchi un premier grand palier pour devenir «Manager». Tout comme il y avait aussi des entrepreneurs Forever (FBO) ont accédé à la 2e clé ouvrant la «porte de tous les possibles» au sein de l’organisation. Il ne leur reste qu’un seul palier avant d’accéder au très convoité statut de «Manager» !

Le Mali toujours sur une courbe ascendante

Humble, modeste, courtoise et d’un commerce agréable, Soukeyna est consciente qu’elle dirige une équipe. Si elle assume volontiers les erreurs, elle ne tire jamais à elle seule la couverture des succès qu’elle et les siens ne cessent d’engranger ces dernières années. «Ce fut une superbe journée. L’événement a été un succès au-delà de nos attentes. Nous voulions une SD hors du commun, je pense qu’on peut dire qu’on a réussi à relever ce challenge haut la main. Bravo à toute mon équipe dont le travail m’a valu d’occuper la place de Top N°2 du Mali en 2023 et qui vaut à d’autres Managers de l’équipe d’être respectivement Top N°3, 5 et 10 de ce classement annuel», a déclaré la cheville ouvrière de l’événement. Et de remercier «tous les invités, notamment les managers et FBO venus du Sénégal, de la Côte d’Ivoire et du Burkina pour assister à l’évènement».

Pour des observateurs, le clou de ce bel événement a été la décoration de 2 «Managers Saphir», de 2 «Eagle Manager» et d’une «Senior Eagle Manager» en personne Mme Soukeyna Maktar Diop. «Le 18 mai de l’an passé (2023), je partageai avec vous ce rêve. La combinaison de la puissance de la visualisation, de la détermination et du travail avec une bonne équipe ont permis à ce rêve de devenir une réalité. Ce challenge lancé par Forever a été relevé le 17 avril 2024 avec ma qualification au statut très convoité de Senior Eagle Manager», s’est réjouie la «Capitaine» d’équipe.

«En septembre prochain, si Allah nous prête vie et bonne santé, cette croisière deviendra réalité pour moi et les 3 personnes que Forever m’autorise à amener avec moi pour profiter de cette magnifique opportunité», a-t-elle précisé. «Eagle Manager» est un titre prestigieux que chaque manager se doit de conquérir car il est «la marque d’une construction de qualité et pour le long terme». Il peut aussi devenir une clé pour ouvrir les portes d’autres Challenges très convoités de l’organisation.

Au tableau des récompenses, l’équipe de Forever dans notre vie (FDNV) se distingue avec 4 Managers (Soukeyna N°2, Alpha Oumar N°3, Mamadou N°5 et Kadiatou N°10) classés parmi les 10 Top du Mali de mai 2023 à mai 2024. Elle a aussi dans ses rangs 2 Managers sur les 3 Aigles qui iront en croisière, notamment Alpha Oumar (Eagle Manager) et Soukeyna (Senior Eagle Manager).

L’irrésistible Eagle manager

«Le Mali n’a jamais enregistré un tel palmarès», assure Soukeyna M. Diop. Et de poursuivre, «Dieu sait que réussir de pareils résultats n’a pas été facile, surtout quand on connaît le contexte ces temps-ci au Mali. Mais, j’ai toujours encouragé mes partenaires à ne pas rechercher la facilité car ce n’est pas parce que les choses sont difficiles qu’on ne peut pas arriver à les faire ; mais c’est parce qu’on ne les fait pas qu’elles paraissent difficiles et finalement le deviennent. Bravo donc pour le courage, l’engagement et la détermination qui ont payé. Notre équipe a mis la barre haut et nous sommes plus engagés et déterminés que jamais pour maintenir voire dépasser ce résultat».

«Nous sommes incontestablement sur la dynamique d’une nouvelle ère de croissance pour Forever Mali. Félicitations à tous les FBO de Bamako et de toutes les régions où ils travaillent avec acharnement et courage», a-t-elle reconnu. Le succès de l’équipe de cette battante n’a rien de surprenant d’autant plus que ce groupe est adossé aux valeurs de l’organisation et s’inspire aussi des sagesses poussant à l’humilité. «Etre capable de trouver sa joie dans celle de l’autre : voilà le secret du bonheur», rappelle souvent Soukeyna en citant Georges Bernanos (1888-1948).

«Cette citation de l’écrivain illustre parfaitement l’une des attitudes gagnantes qui font le succès à Forever où on ne peut réussir en s’isolant. Seul un travail avec un esprit d’équipe sain et collaboratif (loin de toute idée ou comportement de compétition négative) nous amène à avancer ensemble à la réalisation des objectifs de chacun», se défend la belle Eagle-manager.

Elle sait que l’erreur fatale dans une perpétuelle compétition, s’est de dormir sur ses lauriers. Mais, elle ambitionne d’aller au-delà des sommets, convaincue qu’il faut «toujours viser la lune, car même en cas d’échec, on atterrit dans les étoiles», dit-elle en citant Oscar Wilde. «On avance ou on avance, ce n’est plus négociable. An ta bla (on y renonce pas) ! Qui m’aime me suive», invite Soukeyna, talentueuse maîtresse de cérémonie, l’irrésistible cheffe d’équipe !

Moussa Bolly

