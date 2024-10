C’est avec une grande hauteur démocratique que Me Hassane Barry a accepté le verdict du 3e congrès électif de l’association Tabital Pulaaku. Il a perdu face à son adversaire Sékou Mamadou Barry, mais il a promis de rester au service de la communauté peule et de l’ensemble du Mali pour la paix, la réconciliation et le développement. L’annonce a été faite à travers une conférence de presse à son domicile mercredi.

L’association culturelle peule, Tabital Pulaaku, a organisé son 3e congrès électif le week-end dernier au CICB. Après plusieurs tentatives pour un bureau consensuel entre les deux potentiels candidats, à savoir Me Hassane Barry et Sékou Mamadou Barry, ils ont fini par opter pour le vote.

Sékou M Barry l’a remporté avec 66 voix contre 57 pour Me Hassane Barry. Aussitôt le résultat du vote connu, sans aucune incidence comme cela était craint, Me Hassane Barry s’est levé et a félicité son adversaire Sékou Barry.

Deux jours après le congrès Me Hassane Barry et son directeur de campagne ont organisé une conférence de presse pour rassurer la communauté peule de leur bonne collaboration avec le futur et leur combat continuel pour la communauté.

“Je félicité Sékou Mamadou Barry. Que Dieu lui donne la force de pouvoir mener à bien sa mission pour tout le Mali et pour la communauté peule”, a renouvelé Me Hassane Barry devant les médias et la communauté peule.

Son directeur de campagne, l’honorable Idrissa Allaye Sankaré, a fait savoir qu’ils ne seront pas au nouveau bureau mais collaboreront avec lui pour tout ce qui est de l’intérêt du Mali et de la communauté. Et Me Barry de rassurer par ces mots : “Tout ce que je devrais faire si j’étais élu, je ferais plus grand que cela. Nous allons continuer et nous serons là chaque fois que le bureau aura besoin de nous pour le Mali et pour tous les Peuls. Nous ne quitterons pas parce que nous ne sommes pas élus. Nous resterons pour le Mali et les Peuls”.

Sur les 137 inscrits au vote, 11 se sont abstenus et 123 ont voté. Me Hassane Barry et son équipe se sont dits fiers des délégués qui ont voté pour lui.

“Nous sommes fiers et honorés de ces délégués. Ces hommes et femmes qui n’ont pas donné leur voix pour des prix. Nous sommes fiers et nous les remercions pour ces actes braves et dignes“, a lancé Asmaou Barry du directoire de campagne avant de promettre à redoubler d’engagement pour le Mali et les Peuls.

Koureichy Cissé

