Taxes sur les télécommunications et les transactions mobiles : Les avis partagés de quelques consommateurs

Mercredi 5 mars 2025, la décision du Gouvernement de la Transition de prélever des taxes sur les télécommunications et les transactions mobiles est entrée en vigueur. Quelques jours après cela, nous nous sommes approchés de quelques compatriotes pour recueillir leurs avis sur ces nouvelles taxes que le gouvernement a instauré pour contribuer à l’effort de guerre et faire face à la réalisation des infrastructures sociaux de base. Lisons les arguments de ceux qui sont pour et de ceux qui sont contre.

Seydou A Cissé, Historien : « la décision est trop abusée »

« La façon de faire et le timing relèvent même de l’amateurisme. Un flou sur la gestion et la transparence de cette collecte. Un Fonds de soutien ou solidarité devrait toujours être facultatif sinon ça relève d’un racket. La crise énergétique est posée depuis longtemps et Dieu sait combien cela affecte les populations. On devait réduire les dépenses publiques pour en faire face depuis longtemps. Au lieu de cela, on assiste à des promotions en grades , des nominations à gogo, des membres du CNT qui disent haut et fort qu’ils ne diminueront pas d’un centime leurs primes… Ce n’est pas comme cela on doit récompenser la résilience des Maliens, c’est vraiment trop abusé ».

Idirssa Diarra, Boutiquier : « il n’y a pas eu de communication là-dessus »

« Moi je ne suis pas contre ces taxes, il faut reconnaitre que j’ai toujours soutenu les autorités de la transition mais cette façon est abusée. Les Maliens qui prennent du crédit téléphonique chez nous pensent qu’on leur arnaque, ce n’est pas nous mais c’est l’Etat qui a pris cette décision et les sociétés de télécommunications. Et nous, ne pouvions rien. Ce n’est pas mal de soutenir son pays, mais il faut que cela soit volontaire et non imposé. Les clients qui viennent chez nous, n’ont rien compris de ces taxes, ce qui veut dire qu’il n’y a pas eu de communication là-dessus. Depuis mercredi, des clients viennent rarement prendre du crédit chez nous ».

Youma Malikité, Etudiante : « Ces taxes pourront servir à financer beaucoup de projets »

« En vérité, j’ai vraiment aimée cette décision du gouvernement. Tout cela est fait pour nous les citoyens. Pourquoi ne pas accepter ce que l’Etat décide ? Ces taxes une fois récoltées pourront servir à financer beaucoup de projets, j’aimerais que ça dure pour toujours en fait. Vive la Transition, vive son Excellence Assimi Goita ».

Aissata Diarra, Ménagère : « Pour moi, ce n’est pas le moment de faire ça aux Maliens »

« Il faut que le Président Assimi écoute son peuple. IBK a failli parce qu’il n’écoutait pas son peuple. Nous n’arrivons même pas à acheter les médicaments quand on est malade et pire encore tout est cher dans le pays. Pour moi, ce n’est pas le moment de faire ça aux maliens. Parfois on n’a que 1OO francs pour recharger nos téléphones et appeler nos parents du village et ce n’est pas normal qu’on prélève nos crédits sans nos consentements ».

Issa Diallo, Commerçant : « il ne faut pas que notre sacrifice ne sert à enrichir certains Maliens qui ne sont pas mieux que nous »

« Pour moi ces taxes sont tout à fait normales. Mais seulement, ce sont les dirigeants qui devraient commencer par réduire leurs salaires. Par la suite, les maliens vont comprendre et vont se sacrifier. Tout ce que je demande, c’est la bonne gestion de ces fonds, il ne faut pas que notre sacrifice ne sert à enrichir certains maliens qui ne sont pas mieux que nous ».

Propos recueillis par A. Tounkara

