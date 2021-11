Tentative de coup d’Etat contre le Président de la Transition : Les ex patron de la SE et Ségal de la Présidence placés sous mandat de dépôt

Une information judiciaire a été ouverte contre le colonel-major Kassoum Goïta, Sandi Ahmed Saloum, Issa Samaké dit Dioss, alias Simbo, l’adjudant-chef Abdoulaye Ballo, le commissaire principal de Police Moustapha Diakité et le professeur Kalilou Doumbia, pour des faits d’association de malfaiteurs et de tentative d’attentat et de complot contre le gouvernement. L’affaire a été confiée au juge d’instruction du 3e cabinet du Tribunal de Grande Instance de la Commune VI du District de Bamako.

«Le procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance de la Commune VI du District de Bamako informe l’opinion publique de l’ouverture d’une information judiciaire contre le colonel-major Kassoum Goïta, Sandi Ahmed Saloum, Issa Samaké dit Dioss alias Simbo, l’adjudant-chef Abdoulaye Ballo, le commissaire principal de Police Moustapha Diakité et le professeur Kalilou Doumbia pour des faits d’association de malfaiteurs et de tentative d’attentat et de complot contre le gouvernement.

Le Procureur de la République rassure, par ailleurs, du respect de leurs droits et ce, conformément à la loi », nous apprend un communiqué daté du 05 novembre 2021 et signé par Samba Sissoko, procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance de la Commune. Le dossier est instruit au niveau du juge d’Instruction du 3e cabinet de cette juridiction, après l’enquête préliminaire menée par la Brigade territoriale du Camp de la Gendarmerie nationale.

Le colonel-major Kassoum Goïta était le directeur général de la Sécurité jusqu’au 24 mai 2021, date à laquelle le président de la Transition Bah Ndaw et le Premier ministre Moctar Ouane ont été déposés par le colonel Assimi Goïta. Avant, il a été directeur général adjoint de la Sécurité et directeur de la Sécurité militaire.

Professeur d’enseignement supérieur, Kalilou Doumbia a remplacé Sékou Traoré au poste du secrétaire général de la Présidence. Dans la foulée des événements du 24 mai, il a été démis de ses fonctions.

Quant au commissaire principal Moustapha Diakité, il est un jeune fonctionnaire de la police. Il fut jusqu’à une date récente commissaire en charge du commissariat de police du 2e arrondissement de Kayes.

Issa Samaké dit Dioss alias Simbo est le féticheur qui avait prédit l’arrivée de Bah Ndaw au pouvoir, six mois après les événements d’août 2020. Depuis plusieurs semaines, sa famille avait annoncé sa disparition. Selon un ami du féticheur qui s’est confié à notre confrère « Mali Tribune », « Issa Samaké dit Djochi a été appréhendé manu militari dans sa maison à Faragouran, le mardi 14 septembre 2021, par des hommes à bord de 2 véhicules aux vitres teintées et sans plaque minéralogique. Il n’a pas subi de violences physiques, mais a été invité à les suivre sans autre forme de procès. Aucun de ses biens n’a été touché, ses trois voitures sont à présent garées à la maison ».

Peu d’informations sont disponibles sur le nommé Sandi Ahmed Saloum.

Les enquêtes ouvertes au niveau du juge d’instruction permettront de faire la lumière sur cette affaire. En attendant, toutes les personnes citées dans le communiqué du procureur Samba Sissoko bénéficient de la présomption d’innocence.

Chiaka Doumbia

