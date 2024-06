L’Assemblée générale constitutive de la Société malienne de Biochimie et de Biologie Moléculaire (SBMB) s’est réunie, ce samedi 8 juin 2024, dans la salle de conférence de la Faculté des Sciences et Techniques (FST). Aux termes des travaux présidés par Mahamadou Diakité, vice-recteur de l’USTTB, un bureau de 23 membres a été mis en place.

« Les sciences du Vivant au service de la société malienne ». Telle est la devise de la nouvelle société savante. Le bureau de 23 membres élus à l’issue de l’Assemblée générale constitutive est présidé par le Professeur Mamadou WELE, Directeur général du Centre africain d’Excellence en Bio-informatique (ACE-B). Le poste de vice-président est occupé par Aminatou Koné, enseignant- chercheur à la Faculté de Pharmacie.

« Il y a un vide qu’on va essayer de combler », a indiqué le Professeur Mamadou WELE, dans ses mots de remerciement à l’assemblée. Parfois, regrette le nouveau président, un chercheur étranger vous demande si vous connaissez un tel chercheur malien. Malheureusement, les chercheurs maliens ne se connaissent pas, même ceux du même domaine. « Le cloisonnement ne nous sert pas », a souligné le Professeur WELE. En inscrivant son mandat sous le signe de la collaboration entre chercheurs, entre labos.

Participante à l’assemblée générale, l’ancien ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique Assétou Founè Samaké a salué un « moment très attendu ». A ses dires, le département de biologie est un département central dans les universités du Mali. « Tout ce que nous faisons comme recherche concourt au mieux-être des vivants y compris les hommes », a indiqué la professeure Assétou Founè Samaké. Et de terminer sur un conseil : « Le jour où le département de biologie prendra conscience de sa place de centralité dans le développement du Mali, ça veut dire que nous sommes réveillés et que nous partons de l’avant ».

La mission de la société malienne de Biochimie et de Biologie Moléculaire est la promotion, la vulgarisation, l’enseignement et la recherche de la Biochimie, de la Biologie Moléculaire et des disciplines affiliées au Mali et en Afrique. Les disciplines affiliées concernent la Microbiologie. I‘Immunologie, la Biotechnologie, la Bio-informatique, la Génétique et les Sciences omiques. Pour atteindre ses objectifs, la SBMB prévoit l’organisation des manifestations comme les conférences/débats, symposiums, colloques, congrès, ateliers de formation, prestations intellectuelles….

Mamadou TOGOLA/maliweb.net

