Les Touaregs, qui se nomment eux-mêmes les Kel Tamajeq sont une ethnie berbère, divisée en plusieurs confédérations et tribus, ces berbères du Sahara central et ses bordures (Algérie, Libye, Niger, Mali, Mauritanie, Tchad, et extrême nord Burkina Faso). Ils parlent une langue berbère, le Tamajeq, et utilisent un alphabet appelé tifinar. Ils occupent la plus grande des régions berbérophones.

Les Touaregs sont issus des habitants nomades du Sahara engagés dans des processus d’échanges anciens. En a résulté une communauté se caractérisant en premier lieu par une langue commune, le Tamajeq, apparentée aux langues berbères parlées en Algérie et au Maroc. Dans l’ antiquité, les Touaregs se sont déplacés vers le sud du Sahara à partir de l’Afrique du Nord. Les Kel Ahaggar seraient issus de la reine fondatrice touarègue, Tin Hinan, qui aurait vécu entre le ive et ve siècle. La tombe monumentale de la matriarque de 1500 ans est située au Sahara à Abalessa dans les Monts Hoggar du sud de l’Algérie. Des vestiges d’une inscription à Tifinagh, l’écriture traditionnelle libyco- berbère Touareg, ont été trouvés sur l’un des anciens ponts du sépulcre. Les comptes externes d’interaction avec les Touaregs sont disponibles depuis au moins le Xème siècle. Ibn Hawkal, El-Bekri, Edrisi, tous ont documenté les Touaregs sous une forme quelconque, généralement comme Mulatthamin ou « Les voilés ».

Les aspects distinctifs de la culture touarègue comprennent les vêtements, la nourriture, la langue, la poésie, la religion, les arts, l’astronomie, l’architecture nomade, les armes traditionnelles, la musique, les films, les jeux et les activités économiques. Leur héritage berbère est confirmé par l’usage de l’alphabet (tifinagh) et la même base linguistique : le tamasheq.

La danse Touareg est une tradition de musique noble correspond aux classes dominantes (nobles ihaggaren et vassaux imyad) : poésie et chant, avec accompagnement d’imzad.

La musique touareg traditionnelle des bella (anciennement esclaves captifs) a deux composantes instrumentales principales : la vièle monocorde imzad joué souvent pendant les soirées et un petit tambour couvert de peau de chèvre appelé tendé, joué pendant les courses de chameaux et de chevaux et d’autres festivités. Les chansons traditionnelles appelées Asak et Tisiway (poèmes) sont chantées par des femmes et des hommes pendant les fêtes et les occasions sociales. Un autre genre musical touareg populaire est takanba, caractérisé par ses percussions afro. Depuis les années 1980, la musique touarègue s’est ainsi enrichie d’un nouveau courant, le blues touareg avec notamment les groupes Tinariwen ou bien Toumast

