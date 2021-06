vie de la nation : Le Mali renaîtra de ses cendres !

Insh’Allah, le Mali renaitra de ses cendres. Des pays ont connu pire que nous.Cela ne les a pas empêchés de se relever et même d’être parmi le peloton de tête. Nous sommes des musulmans pleins de foi. Jamais, nous n’allons désespérer d’Allah. Nous savons qu’Allah a dit dans le Saint Coran, dans la sourate Alamna characha : qu’après chaque malheur, vient le bonheur et Il l’a répété. Donc, après toutes les péripéties que nous avons connues, nous avons l’espoir que le bout du tunnel soit à portée demain et que tout finira en bien.

Il faut reconnaitre que le Mali a des ressorts solides. Cela est dû à la baraka que nous avons héritée de nos ancêtres. Ce qui est arrivé à notre pays fera disparaitre beaucoup pays. Dieu merci, nous résistons malgré tout et Insh’Allah, nous allons nous relever. Quand on jette quelqu’un dans un puits, il ne peut espérer sortir avant d’atteindre le fond. Maintenant, une fois qu’il arrive au fond, il va trouver les ressources nécessaires pour sortir. Nous sommes au fond du puits. Ceux qui ont été mauvais et aussi ceux qui ont été bons, ensemble, nous devons conjuguer nos effets pour nous sortir d’affaire.

C’est pourquoi il est recommandé aux gens qui vivent ensemble de se conseiller le bien et s’interdire le mal. Car si le malheur arrive, c’est tout le monde qui en pâtit.

Comment arriver à cela ?

Nous devons nous remettre à Allah, avec un repentir sincère, écarter de nous toutes sortes d’animosités, tous les maux qui nous ont conduits dans le gouffre : l’égoïsme, l’égocentrisme, la jalousie, la haine de l’autre et se donner la chance de prospérer en choisissant les meilleurs d’entre nous sans aucune considération d’ethnie, de couleur ou de race. Dans toute société en tout temps, Allah a donné à certaines personnes les capacités intellectuelles et morales pour conduire les autres vers le bonheur. Ces hommes et femmes existent parmi nous. Nous avons eu l’occasion de les connaitre à travers les nombreuses crises que nous avons vécues. Donnons-nous la chance de leur faire appel. Faisons-leur confiance, respectons les et à coup sûr, nous sortirons de l’ornière. Loin de moi l’idée de faire de la morale à qui que ce soit. Je n’ai nullement cette prétention. Je sais que tout homme possède des défauts et des qualités. Seulement, on doit faire en sorte que les qualités priment sur les défauts. Prions Allah pour que notre pays puisse émerger à la surface et que nous sortions la tête haute.

Almatar Mahamar Touré

