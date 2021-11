C’est à travers ce slam qu’une française bon teint, LAU REAL, exprime son indignation face à ce jeu de dupe auquel se livrent des acteurs politiques français et africains. Cela avec l’assistance artistique de Valsero et the Master of Game.

Sois indulgent, je ne fais pas du rap.

Moi c’est le cri d’une citoyenne française qui en marre que son pays dérape.

La France-Afrique c’est presque inscrit dans notre Constitution 2021 : comment mon bled peut en piller tant d’autres ?

Et on ne bouge pas.

Je ne sais pas pourquoi on ne bouge pas.

STOP l’hypnose, refusons la France-Afrique.

C’est le plus long scandale de la Ve République.

Un système usé, usé par 60 piges de pouvoir, de pillage. On veut la fin de la France-Afrique. Encore un discours humiliant sur le Péron de l’Elysée debout devant les caméras, Macron aime se la péter.

Il parle comme s’il était le chef de tous ces chefs d’État « je veux ci »je veux ça »,

Qui est-il pour dire ça ?

Je regarde autour de moi : personne n’est choqué, je ne comprends pas.

Comment s’est-on habitué à accepter tout ça ?

Accepter que la France décide pour tous ces peuples-là ?

Et nous on tourne les yeux, on dit qu’on ne sait pas.

Quand j’entends mes voisins me dire combien l’Afrique est belle.

Que les gens sont gentils même avec rien dans leur gamelle.

Ils kiffent ce paradis y vont en vacances à Noël. Mais faudrait pas qu’au pied de chez eux débarquent ceux du Sahel. La France-Afrique ce n’est pas que des magouilles économiques, c’est tout un système de penser, ce n’est pas que politique.

On préfère croire que l’Afrique est pauvre et famélique, que sans la France, l’Afrique n’est rien, qu’il faut sauver l’Afrique.

La France-Afrique c’est un système hors-la-loi car leur racisme comme tu le sais est puni par la loi.

C’est ça la France-Afrique un système de domination créé il y a 60 ans pour prolonger la prédation.

La France est une des premières puissances nucléaires mais l’uranium, on n’en a pas un gramme, tu vois ce n’est pas très clair.

Nos phones et nos ordis, on ne les charge pas sans le Niger. Donc je me demande ce que nos soldats au Mali sont allés faire.

Au nom de la « stabilité » la France envoie 8000 soldats défendre nos intérêts, comme Bouygues, Total et Areva ça te fait quoi de savoir que chez toi il y a du courant non-stop alors qu’à Niamey ça saute, jamais s’allument les spots.

2019 mes potes tchadiens m’ont raconté qu’au-dessus de leurs têtes, l’armée française a survolé pour protéger Deby sur les rebelles, elle a tiré.

C’est quoi cette paix civile que la France dit vouloir prolonger ?

Et puis il y a cette arnaque du fameux franc CFA. Tu sais j’ai vraiment honte, ce n’est pas joli tout ça. Parait qu’on garde 50% de leurs richesses à la Banque de France comme si c’était nos pièces.

Tu sais ces décisions ne passent jamais par l’Assemblée.

La France-Afrique c’est moche, on n’en parle pas aux députés. Ils font ça en cachette pendant qu’on regarde Hanouna.

Le président plus deux moins 3 mecs, une vraie petite mafia imagine deux secondes on inverse les choses. En France l’armée tchadienne viendrait cogner les gilets jaunes. Elle aurait son campement près de Toulouse de Beaune interviendrait sur nos ronds-points pour éviter que l’Elysée tombe.

Mamadou Traoré, Stagiaire

