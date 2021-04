10ème Journée du Championnat National de Ligue 1 Orange : Les poulains de Djibril Dramé accrochent le Djoliba AC

Recevant le Djoliba AC de Bamako au compte de la 10ème journée du championnat national de Ligue 1 orange, les 11 Créateurs de Niaréla ont accrochés le leader de la poule B le (Djoliba AC) par le score nul de zéro but partout. C’était le samedi 10 avril au stade Modibo Keïta.

Malgré un début de match offensif de la part des 11 Créateurs de Niaréla, la première période de cette rencontre n’a pas été alléchante car à part quelques occasions seulement de la part des deux formations, le tableau d’affichage est resté intact.

C’est à partir de la deuxième mi-temps que l’on a pu sentir un vrai match engagé. Les 11 Créateurs, qui n’étaient pas favoris ont bien répondu techniquement et tactiquement avec souvent de belles occasions cadrées contrairement au Djoliba AC qui en a moins obtenu. Dans cette rencontre, les 11 Créateurs ont fini par couper le souffle aux pensionnaires de Hèrèmakono avec de belles actions de jeu jusque dans la surface adverse. Malgré des tentatives de part et d’autre, surtout dans les cinq (5) dernières minutes du temps réglementaire, la rencontre s’est terminée sur le score nul de zéro but partout.

Dans son intervention, l’entraineur du Djoliba AC, Saturnin Ibela dira que le plus important pour eux est de ne pas perdre de match. « Le Djoliba est en train de se reconstruire, on est à la phase retour on a pris un point, on va continuer à travailler » a déclaré M. Saturnin. Selon lui, il y a des jours sombres, cela peut arriver aà toutes les bonnes équipes. « Pour l’instant, on travaille sur la période sans, mais je suis sûr qu’on va rapidement régler ce problème » a-t-il tenu comme promesse.

Quand à l’entraineur Djibril Dramé, il dira qu’il ne peut pas dire non satisfait de la prestation de son équipe contre une équipe comme le Djoliba-AC qui mérite respect. Selon lui, si l’on essaye de prendre le match de façon globale que ça soit sur le plan technique ou tactique ses jeunes ont donné le meilleur d’eux-mêmes, car ils ont eu plus de moments forts que le Djoliba. « Nous nous avons créé plus d’occasions de but que le Djoliba, mais il nous a manqué de la chance mais aussi cette valeur morale du footballeur à se surpasser et aller scorer » a dit le coach des 11 créateurs avant de promettre d’accentuer le rythme de travail dur pour que : « demain et après-demain on puisse voir un autre visage des 11 Créateurs de Niaréla ».

Par Safiatou Coulibaly

