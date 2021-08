48ème Assemblée Générale Ordinaire de la FEMAFOOT : Le rapport d’activités de l’exercice 2019-2020 validé

La 48ème Assemblée Générale ordinaire de la Fédération malienne de football au compte de l’exercice 2019-2020, s’est tenue le samedi 21 août à l’hôtel Millénium dans un cadre convivial. Cela a été le lieu pour tous les membres de valider tous les rapports d’activités et donner quitus au comité exécutif de la FEMAFOOT pour adopter de nouveaux textes lors d’une assemblée générale extraordinaire prochaine.

Un franc succès. Tous les 85 délégués ont répondu à l’appel lors de la 48ème assemblée générale ordinaire comptant de l’exercice 2019-2020. Tenue dans une atmosphère bon-enfant, très paisible, l’ordre du jour de cette assemblée était sur le rapport d’activités de la saison 2019-2020, le quitus pour l’approbation dans les échéances à venir des nouveaux textes (18) et les questions soumises par les délégués. L’objectif visé était qu’à travers cette assise, après la relecture des textes existant (4), le comité d’experts local constitué par le comité exécutif obtient l’autorisation de convoquer une Assemblée Générale Extraordinaire (AGE) afin de valider les modifications des textes existant et d’adopter les (18) nouveaux textes complémentaires. L’occasion a été opportune pour le comité exécutif à travers son secrétaire général par intérim, Ibrahim Bathily de présenter le bilan et le parcours des deux ans de mandat du comité exécutif de la FEMAFOOT piloté par Mamoutou Touré Bavieux.

Ainsi, après les questions soumises des délégués à travers des débats, d’ailleurs fructueux, le comité exécutif a eu la validation par acclamation du rapport d’activités de l’exercice 2019-2020 et du quitus pour l’approbation prochaine des nouveaux textes. Concernant ce dernier point, le texte à approuver sera envoyé dans les jours prochains à tous les délégués afin de l’analyser et convoquer dès lors dans les trente jours à venir une assemblée générale extraordinaire (AGE) comme le dit les textes de la FEMAFOOT.

A signaler que lors de la cérémonie de clôture de cette assemblée le président Mamoutou Touré a exprimé sa satisfaction de la tenue de cette assise, faite dans un cadre de convivialité. Occasion pour trouver à l’unanimité, des pistes de solutions et approuver les documents soumis. C’est dans ce sens que le président Bavieux a remercié tous les membres de cette assise pour leur action d’unité, avant de les appeler à continuer sur ce même chemin pour le développement, le professionnalisme et le bonheur du football malien.

Avant de terminer ses propos, le président de la FEMAFOOT a fait des doléances au représentant du ministre de la Jeunesse et des Sports, Mahamadou Sidibé, en ces termes : « l’Assemblée s’est très bien déroulée et que les membres de l’assemblée ont souhaité vous remercier mais de vous dire également de continuer comme vous le faites, à s’impliquer davantage pour nous aider, à aider nos clubs et nos ligues régionales qui ont d’énormes difficultés pour assoir la vision que nous voulons pour ce football pour amener le football malien sur le podium africain ».

Quant au représentant du ministre de la Jeunesse et des Sports, Mahamadou Sidibé, il n’a pas manqué d’exprimer sa joie d’être présent mais également de la manière dont s’est déroulée cette assise. S’adressant aux membres de l’AGO, M. Sidibé dira qu’ils ont traité avec toute l’attention requise les points à l’ordre du jour de cette 48ème assemblée et à l’unanimité qu’ils ont adopté les propositions qui en sont issues. Ainsi, il les exhorte à l’union sacrée pour le développement du football malien et rassure le comité exécutif de la disponibilité et l’accompagnement du ministère de la Jeunesse et des Sports pour relever les défis.

Par Safiatou Coulibaly

