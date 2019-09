Le président sortant de la Ligue de football de Koulikoro, Banou Makadji, part favori pour briguer un nouveau mandat de quatre ans, ce samedi 7 septembre, à l’issue de l’Assemblée générale élective prévue à Banamba. Il est face à M’Pa Sylla, président du CS Dougouwolifa.

Une semaine après l’Assemblée générale élective de la Fédération malienne de football qui a vu la victoire de Mamoutou Touré dit Bavieux, tous les regards seront braqués ce samedi 7 septembre sur le renouvellement du bureau de la Ligue de football de Koulikoro.

Les travaux de cette Assemblée générale élective se dérouleront à Banamba, en présence des autorités politiques, administratives et sportives.

Joint par nos soins mercredi dernier, le président sortant de la ligue, Banou Makadji, estime que les préparatifs vont bon train pour que les travaux puissent se tenir dans de meilleures conditions et sans incident.

Candidat à sa propre succession, Banou Makadji se dit serein et confiant : “Aujourd’hui, je suis vraiment serein et confiant puisque la ligue de Koulikoro a toujours prôné la stabilité, la cohésion et la fidélité. C’est pourquoi, je suis candidat afin de consolider les acquis. Oui, parce que nous avons fait beaucoup d’efforts pour développer le football dans notre région. Dieu merci, aujourd’hui, nous avons des partenaires qui nous accompagnent pour le plus grand bonheur du football koulikorois.

S’agissant de mon bilan, je suis vraiment satisfait même s’il reste beaucoup à faire. Une fois élu, nous nous mettrions à la tâche. Nous avons déjà commandé des équipements afin de doter la Ligue. Il s’agit des panneaux électriques pour le Stade et des équipements pour les arbitres de la ligue notamment des Oreillettes” nous a confié Banou Makadji plus connu sous le nom de Bernard Tapi.

Notons que seuls les 6 Districts sur 7 voteront samedi pour élire le nouveau président de la ligue de Koulikoro. Il s’agit de Banamba, Nara, Dioïla, Kati, Kangaba, Kolokani. Et seul le District de Koulikoro ne participera pas à cette Assemblée générale élective puisque son bureau n’a pas été renouvelé dans les règles de l’art.

En plus de Banou Makadji, le président de CS Dougouwolofila, M’Pa Sylla, est aussi candidat. Ce dernier était sur la liste de Salaha Baby, candidat malheureux à la présidence de la Fédération Malienne de Football.

Selon nos informations, le Président sortant Banou Makadji part déjà comme le grand favori pour se succéder à lui-même. Sur les six Districts, il est soutenu par quatre Districts. Il s’agit de Kolokani, Banamba, Dioïla et Kati, tandis que deux Districts sont favorables au candidat M’Pa Sylla.

El Hadj A.B. HAIDARA

