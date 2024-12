Affaire Mbappé : le parquet suédois clôt l’enquête pour viol, en l’absence de preuves suffisantes

La procédure visant Kylian Mbappé, accusé de viol après une escapade à Stockholm, en Suède, début octobre, a été abandonnée, jeudi 12 décembre.

Sans nommer le joueur des Bleus, la procureure en charge de l’affaire a annoncé que l’enquête est close, en raison de preuves insuffisantes.

L’affaire avait éclaté au grand jour après une virée de Kylian Mbappé à Stockholm (nouvelle fenêtre). L’enquête ouverte, début octobre, pour “viol et agression sexuelle” a été close, faute de preuves suffisantes, a annoncé, jeudi 12 décembre, la procureure en charge de l’affaire, Marina Chirakova, dans un communiqué (nouvelle fenêtre). La presse suédoise avait soutenu à l’époque que la star du Real Madrid était visée par la plainte, or il n’a jamais été nommé explicitement par la justice.

“Au cours de l’enquête, une personne raisonnablement soupçonnée de viol et deux cas de harcèlement sexuel ont été identifiés, mais j’estime que les preuves ne sont pas suffisantes pour poursuivre la procédure et l’enquête est donc close”, a indiqué la procureure suédoise. “La personne désignée n’a pas été soupçonnée de crime.”

Je ne me suis jamais senti concerné

Kylian Mbappé, dans l’émission “Clique” sur Canal+

Ce communiqué du parquet scandinave met un point final à un feuilleton oppressant pour Kylian Mbappé. Forfait pour le rassemblement d’octobre avec les Bleus, le champion du monde 2018 était parti passer quelques jours dans la capitale suédoise. Après une plainte pour viol, concernant des faits qui seraient survenus dans un hôtel du centre-ville, le 10 octobre dernier, il avait été considéré par les médias locaux comme “raisonnablement suspect” , le degré de suspicion le plus faible prévu par la législation suédoise.

Depuis Madrid, où il était rentré, Kylian Mbappé avait répliqué sur les réseaux sociaux, dénonçant une “fake news” , à la veille d’une audience dans le conflit qui l’oppose au PSG . Sur TF1, Me Marie-Alix Canu-Bernard, son avocate, avait contre-attaqué. “Il est particulièrement serein, mais il est éberlué de voir cet emballement médiatique”, assurait-elle, indiquant vouloir déposer une plainte en dénonciation calomnieuse. “Il sait qu’il n’a strictement rien à se reprocher”, martelait sa représentante, sans savoir si la plainte le visait.

Le week-end dernier, dans l’émission “Clique” sur Canal+, Kylian Mbappé a évoqué l’affaire publiquement pour la première fois. “J’ai été surpris. Je suis toujours surpris d’ailleurs. Ce sont des choses qui débarquent, que tu ne vois pas venir. (…) J’ai lu la même chose que tout le monde. Je n’ai rien reçu. Pas de convocation, rien”, avait-il insisté. “C’est juste de l’incompréhension. Ça ne m’a pas pesé, car je ne me suis jamais senti concerné. Il y a beaucoup de bruit, mais j’ai toujours eu la même intention, c’est de me concentrer sur mon métier et voir comment ça va se terminer. (…) Si la justice me convoque, j’irai, tout simplement.” Avec l’abandon de la procédure, le voilà soulagé d’un poids.

