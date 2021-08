Afrobasket U16 Filles et Garçons 2021 : Les championnes et les vice-champions accueillis triomphalement

Après avoir conquis l’Afrique par leurs talents, les basketteuses U16 du Mali ont été accueillies, avec les vice-champions U16 garçons, avec tous les honneurs à Bamako, le mercredi 18 août 2021, à l‘aéroport international Modibo Keita de Bamako, par le ministre de la jeunesse et des sports, chargé de l’instruction civique et de la construction Citoyenne, Mossa Ag Attaher, le vice-président de la fédération malienne de Basketball, ainsi que des responsables d’orange Mali, le sponsor officiel de la fédération.

Les U16 filles ont survolé leurs adversaires durant le tournoi et ont remporté le trophée. Les U16 garçons, quant à eux, ont échoué en finale et sont vice-champions. Les deux équipes ont été accueillies avec tous les honneurs pour avoir hissé très haut le drapeau malien lors de cette coupe d’Afrique de Basketball U16 au Caire, en Egypte.

C’est sous les bruits des trompettes et tam-tams des supporters des aigles que les championnes et les vice-champions ont franchi les portes du salon d’honneur de l’aéroport avec dans la main la coupe d’Afrique et certains trophées glanés individuellement comme celui de la meilleure joueuse du tournoi remporté. Les championnes et les vice-champions ont brandi les fruits de leurs moissons, de l’aéroport jusqu’au palais des sports, où les fans et les parents les attendaient.

Le coach des championnes, Oumarou Sidiya, a salué la bravoure et la pugnacité de ses protégées qui, selon lui, leur ont permis de remporter le trophée, avant de remercier le ministre des sports, la fédération malienne de basketball, les autorités maliennes et les Maliens vivant en Egypte grâce à qui les Maliennes et les Maliens ne se sentaient point dépaysés.

Le ministre des sports a félicité les championnes pour avoir fièrement honoré le drapeau malien en surclassant leurs adversaires et en ramenant le trophée au pays et a encouragé les vice-champions à redoubler d’effort lors de la coupe du monde de la catégorie à laquelle toutes les deux équipes doivent prendre part en Espagne. Mme Doucouré Fatoumata Sangaré de la division communication institutionnelle d’Orange Mali a fait savoir que c’est avec une très grande fierté qu’Orange Mali accueille les championnes et les vice-champions d’Afrique U16 et que leur accompagnement ne fera jamais défaut afin de permettre au basketball malien d’engranger des résultats éclatants sur les scènes africaine et mondiale. Signalons que depuis le début de ce tournoi, c’est le Mali qui a remporté tous les trophées chez les filles, un exploit qui est le fruit de la formation à la base initiée par l’actuel président de FIBA Monde Hamane Niang.

Moussa Samba Diallo

