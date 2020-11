Aigles : Mali-Namibie, une atmosphère bon enfant à Kabala

La sélection nationale a effectué sa première séance d’entraînement hier matin à Kabala dans le cadre des préparatifs des 3è et 4è journées des éliminatoires de la CAN, Cameroun 2022. Les Aigles affrontent les Warriors namibiens, ce vendredi au stade du 26 Mars, avant d’aller défier le même adversaire chez lui, le 17 novembre. Au total, 23 joueurs étaient présents, hier soir à Kabala.

Il s’agit d’Aliou Dieng (Al-Ahly, Egypte), de Moussa Djénépo (Southampton, Angleterre), Djigui Diarra (Stade malien), d’Ibrahim Bosso Mounkoro (TP Mazembe, RD Congo), d’Aly Yirango (Lusitanos, France), de Hamari Traoré (Rennes, France), d’El Bilal Touré (Reims, France), de Moussa Doumbia (Reims, France), de Youssouf Koné (Elche, Espagne), d’Adama Traoré «Malouda» (Metz, France), de Mamadou Fofana (Metz, France), de Diadié Samassékou (Hoffenheim, Allemagne), d’Adama Traoré «Noss» (Hatayspor, Turquie), de Falaye Sacko (Guimares, Portugal), de Lassana Coulibaly (Angers, France), de Kevin Zohi (Strasbourg, France), de Kouamé N’Guéssan (Troyes, France), de Charles Traoré (Nantes, France), de Massadio Haïdara (Lens, France), de Cheick Doucouré (Lens, France), de Kalifa Coulibaly (Nantes, France), de Molla Wagué (Amiens, France) et de Boubacar Kiki Kouyaté (Metz, France).

L’arrivée du dernier contingent est prévue aujourd’hui. Au total, 37 joueurs ont été convoqués par le sélectionneur des Aigles, Mohamed Magassouba pour cette double confrontation avec la Namibie. Annoncés forfaits, les deux joueurs du RB Salzbourg Sékou Koïta et Mohamed Camara ont finalement été libérés par leur club et seront bel et bien présents pour les deux matches. Selon nos informations, Sékou Koïta et Mohamed Camara ont clairement signifié à la direction du RB Salzbourg qu’ils voulaient répondre à l’appel de la sélection et ont obtenu gain de cause.

24h auparavant, le RB Salzbourg avait indiqué que tous les tests effectués lundi ont été négatifs et que «tout sera mis en œuvre dès que possible pour mettre fin aux restrictions (quarantaine) pour notre équipe et pour permettre à tous les joueurs de l’équipe de se rendre immédiatement dans leurs équipes nationales». Joint au téléphone, Mohamed Camara a confirmé qu’ils ont quitté l’Autriche lundi soir et qu’ils participeront aux deux matches contre la Namibie. «Nous sommes en route pour Bamako, nous tenons à remercier les dirigeants du club qui ont donné leur accord pour notre voyage», a ajouté le milieu de terrain des Aigles.

