Amical Côte d’Ivoire-Mali : Les Aigles restés sur leur faim

Après leur brillante qualification pour la Can Côte d’Ivoire, les Aigles du Mali avaient choisi le pays-hôte de la compétition pour donner le ton de leur phase de préparation. Une affiche de rêve qui a fini par les laisser sur leur faim. La rencontre ayant été définitivement arrêtée à la mi-temps.

Après la fin des éliminatoires de la Can/Côte d’Ivoire-2023, les équipes qualifiées ont entamé, dans la foulée de la dernière journée des qualificatifs, les préparatifs pour la phase finale de la compétition. Dans ce cadre, la Fédération malienne de football a choisi la Côte d’Ivoire pour les Aigles. Un match test qui n’a pas manqué d’intérêt pour les deux pays.

Très attendu, le match s’est finalement terminé, malheureusement, sur un goût inachevé laissant les spectateurs du Stade Olympique Alassane Ouattara et les téléspectateurs sur leur faim.

Alors que la rencontre avait idéalement commencé, elle a, par la suite, été interrompue à la mi-temps en raison d’intempéries. Pendant qu’on se dirigeait vers la fin de la première période, une forte pluie a commencé à s’abattre sur le stade pour finalement rendre l’état de la pelouse impraticable. “Dans le souci de préserver l’intégrité physique des joueurs, le match a été définitivement arrêté à la mi-temps sur le score de 0-0”, a expliqué la Fédération malienne de football.

Ce derby ouest-africain entre deux pays voisins était l’affiche de rêve pour les deux sélections dans le cadre des préparatifs de la prochaine Can. Pays-hôte, la Côte d’Ivoire entamait là le test de ses installations sportives devant abriter les matches de la Can. Par la même occasion, procéder à une revue d’effectif dans l’optique des derniers réglages avant le coup d’envoi.

De son côté, le Mali choisissait un adversaire de la trempe de sa réputation pour se faire une idée réelle de la profondeur de son effectif à trois mois du coup d’envoi de la Can qui démarrera le 13 janvier 2024. Malheureusement, pour les deux sélectionneurs, la fin inattendue du match a laissé un arrière-goût amer qui n’a pas permis aux deux entraîneurs de bien jauger leurs joueurs. En revanche, cette fin inespérée a permis de déceler des failles dans a construction du Stade Olympique Alassane Ouattara dans lequel l’Etat ivoirien aurait injecté plus de 100 milliards de F CFA pour une “Can chocolatée”.

Malgré des sommes colossales investies, l’état de la pelouse laisse à désirer. Même bien avant que la pluie ne commence à tomber, le gazon ne permettait pas une bonne circulation du ballon. A l’échauffement, l’axe central Sékou Niakaté s’était aussi blessé avant d’être remplacé par Mamadou Fofana. Pour ne rien arranger, la forte pluie a levé le voile sur le mauvais état de l’aire de jeu de l’enceinte qui manquerait, visiblement, d’un système de drainage d’eau.

Cet état de fait met en doute la capacité ivoirienne à organiser une Can à hauteur des attentes. Pourtant, la date du coup d’envoi a été repoussée pour éviter que les intempéries ne gâchent la fête. A trois mois du coup d’envoi de cette Can, prévue du 13 janvier au 11 février 2024, les fans du ballon rond africain notamment ceux des tournois de la Can estimés à plus de 500 millions ont de réel motif de ne pas être rassurés.

Après l’échec de ce match face à la Côte d’Ivoire, les Aigles vont malgré tout poursuivre leur planning de préparation. En octobre prochain, ils se mesureront au Sénégal et à l’Arabie saoudite. En attendant, espérons que ces deux rencontres amicales ne connaitront pas le même sort que celle qui n’est pas allée à sa fin contre les Eléphants de Côte d’Ivoire.

A Cissouma

