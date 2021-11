La situation des arriérés des salaires et accessoires des 27 entraîneurs nationaux de football et de basketball connait désormais un début de soulagement avec le déblocage de 400 millions de FCFA pour payer quelques mois d’arriérés grâce à la détermination et l’implication de l’actuel ministre Mossa Ag Attaher. Pour rendre publique cette bonne nouvelle, le ministre de la Jeunesse et des Sports, a animé le jeudi 11 novembre 2021, dans la salle de conférence de son cabinet un point de presse. L’objectif de cette rencontre était de faire le point aux journalistes de la situation des arriérés des salaires et accessoires des entraineurs des sélections nationales de sport.

Rappelons que depuis 2019, les entraîneurs des sélections nationales de Football et de Basket-ball accusent un retard dans le paiement de leurs salaires et accessoires. ”Pour trouver une réponse durable et appropriée au retard récurrent des salaires et accessoires, les autorités de la transition ont chargé le ministère des Finances et le ministère des Sports de se concerter en vue de trouver une solution durable à cette préoccupation majeure du sport malien. Le travail concerté des deux ministères a abouti à la mise à disposition de 400 millions de FCFA soit 19,34% total d’impayés, évalué à plus de 2 milliards”, a-t-il indiqué.

Au total, il existe 27 entraineurs dont 16 pour le Football et 11 pour le Basketball, selon le ministre Attaher Ag Mossa, les 400 millions FCFA débloqués permettront de payer quelques mois de ces arriérés de salaires et accessoires des entraineurs des deux disciplines.

”Le reliquat sera réparti sur les exercices budgétaires 2022 – 2023 et 2024 conformément à la lettre envoyée par le ministère en charge de l’Économie et des Finances”, a-t-il expliqué. Avant de préciser que le montant est évalué à 2.068.567.025 FCFA, repartis ainsi qu’il suit par an. 107.373.877 FCFA pour le football, en 2019; 1.022.970.002 FCFA pour le football et basketball en 2020; 938.223.146 FCFA dont 530.221.070 pour le football et pour le basketball 407.972.076 FCFA. Soit 1.283.927.321 FCFA pour le football, 784.639.704 FCFA pour le Basketball.

Pour pallier définitivement le retard du payement des salaires et accessoires des entraineurs et permettre le développement du sport, surtout d’élite, le conférencier a annoncé que les mesures appropriées suivantes seront observées.” Primo, tous les entraineurs seront engagés sur la base d’un contrat d’objectifs et durant la période d’activités. Secundo, le processus de négociation et de signature des contrats se fera de manière collégiale entre toutes les parties prenantes : le ministère des Finances, celui des sports et les fédérations sportives. Tercio, toutes les dispositions seront prises pour faire observer ces mesures par les services compétents, en particulier la DNSP, a rassuré le ministre Mossa Ag Attaher.

AMTouré

Commentaires via Facebook :