L’Assemblée générale extraordinaire de la Fédération malienne de football prévue ce samedi a pour ordre du jour l’adoption des textes. Il s’agit du code électoral, le règlement d’application des statuts ainsi que le règlement de l’Assemblée générale élective du 29 août prochain.

près les travaux de la 47ème Assemblée générale ordinaire de la Fédération malienne de football, tenus le 15 juin dernier, au Stade du 26 Mars, le Comité de normalisation vient de convoquer une nouvelle Assemblée générale, cette fois-ci, extraordinaire. Cela conformément aux dispositions des articles 38, 39, 40 et 41 des statuts de la Fédération malienne de football.

Cette rencontre avec les acteurs du football malien se tiendra ce samedi 13 juillet à l’hôtel El Farouk. Il s’agira pour les délégués d’adopter les différents textes, à savoir le Code électoral, le règlement de l’Assemblée générale pour l’élection du nouveau Comité exécutif de la Fédération et le règlement d’application des statuts.

Pour ce faire, chaque ligue régionale sera représentée par trois délégués, un délégué pour chaque club de première division et un délégué pour le club champion de 2ème division. Et les Associations membres ont également chacune un délégué.

Notons qu’en vue de mieux préparer cette Assemblée Générale extraordinaire, le Comité de normalisation a mis en place une Commission Ad’hoc chargée de l’harmonisation des autres textes avec les Statuts adoptés lors de l’Assemblée générale ordinaire du 15 juin dernier.

Cette Commission est chargée d’assister le Comité de normalisation dans la finalisation des projets de textes qui seront soumis à l’approbation de l’Assemblée générale extraordinaire ce samedi. Il s’agit de la vérification de l’insertion dans les textes adoptés, le 15 juin, de tous les amendements approuvés lors de cette Assemblée générale, de l’harmonisation avec les statuts des projets de textes destinés à l’adoption de cette Assemblée générale extraordinaire.

Cette Commission Ad’hoc est composée de Me Issoufou Diallo, Me Amadou Camara, Amadou Alfousseyni Touré, Me Mamadou Tounkara, Mohamed Diané, Modibo Coulibaly et Abba Mahamane.

Il faut noter qu’une autre Commission Ad’hoc a été mise en place par le Comité de normalisation, en application des résolutions de l’Assemblée générale ordinaire du 15 juin dernier. Il s’agit de la Commission chargée des préparatifs du championnat national Ligue 1 pour la saison 2019 – 2020. Et elle travaillera sur l’élaboration d’un projet de règlement spécial, d’un projet de calendrier du Championnat national Ligue 1, un projet de budget prévisionnel et de déterminer la provenance des ressources pour le financement de cette compétition.

Cette Commission est composée de Mme Daou Fatoumata Guindo, Ibrahim Sangaré, Koniba Maïga, Ibrahim Badiane, Hassane Cissé, Mohamed Sissoko, Ibrahim Maïga, Modibo Coulibaly, Moussa Konaté et Amadou Nimaga.

El Hadj A.B. HAIDARA

